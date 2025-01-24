Фото: эксперт назвал условие, когда Китай может потребовать от Путина остановить войну (Getty Images)

Китай может потребовать от главы Кремля Владимира Путина остановить войну. Для этого нужно, чтобы Пекин начал не только не зарабатывать на войне, но и терять деньги, контракты и технологии.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Укрощение" Путина. Могут ли Трамп и Си Цзиньпин ускорить завершение войны в Украине.

"То есть когда Америка и другие наши партнеры сделают так, что молчаливое согласие на агрессию России станет слишком дорогим. И Китаю нужно будет думать, как уберечь свои активы, что для него гораздо важнее", - считает эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев. Эксперт также сомневается, что Соединенные Штаты за заявленные в западных медиа 100 дней смогут добиться завершения войны в Украине. "Мне кажется, если они хотя бы стратегию за это время разработают, это уже будет большой позитив", - подытожил он.