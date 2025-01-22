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Зеленский уверен, что Си Цзиньпин может подтолкнуть Путина к миру

Среда 22 января 2025 18:50
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Зеленский уверен, что Си Цзиньпин может подтолкнуть Путина к миру Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к миру. Ведь экономика РФ очень сильно зависит от Китая.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, он пытается убедить Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы помочь прекратить боевые действия в Украине. В то же время украинский президент выразил разочарование тем, что ему не удается чаще разговаривать с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Я уверен, что он может подтолкнуть Путина к миру. Президент Трамп самый сильный - и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого союзника, который действительно может это сделать. Его экономика... Путин очень сильно зависит от Китая", - отметил Зеленский.

Отношения между Китаем и Россией

Стоит отметить, что Китай занял якобы нейтральную позицию относительно полномасштабной войны в Украине, призывая к мирному урегулированию через переговоры. В частности выступает против односторонних санкций и не осуждает Россию за агрессию, продолжая экономические связи с Москвой.

Так, в 2023 году Си Цзиньпин и Путин договорились об "углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества", и заявили, что отношения между Китаем и РФ вступают "в новую эру".

К тому же Путин и Си Цзиньпин периодически встречались после полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, недавно стало известно, что лидер Китая планирует посетить РФ в 2025 году.

Также на днях Си Цзиньпин провел видеозвонок с Путиным. Они обсудили сотрудничество России и Китая.

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