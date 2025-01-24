"Укрощение" Путина. Могут ли Трамп и Си Цзиньпин ускорить завершение войны в Украине

Президент США Дональд Трамп отмечает готовность Киева к "сделке" о завершении российско-украинской войны, но "для танго нужны двое". Поэтому посылает сигналы Китаю, чтобы объединить усилия и склонить Владимира Путина к мирному урегулированию, который, к слову, сегодня заявил, что открыт к диалогу с новой администрацией США.

Что означают заявления Трампа и смогут ли они с Си Цзиньпином надавить на Путина, чтобы ускорить завершение войны, - в материале РБК-Украина .

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Трамп хочет помощи Китая? Что известно

Вчера на Всемирном экономическом форуме в Давосе у президента США спросили, добьется ли он мира для Украины в течение года. "С этим вопросом нужно обращаться к России, потому что Украина готова", - ответил Трамп.

Он уже не дает громких обещаний положить конец войне за 24 часа. Его команда и спецпосланник Кит Келлогг должны справиться с этой задачей в 100-дневный срок. По логике президента, одним из первых шагов должен стать телефонный разговор с Путиным. Но первый контакт до сих пор не состоялся.

Если условный мирный процесс и продвигается, то не настолько быстро, как ожидал Трамп. Теперь он рассчитывает на помощь председателя КНР Си Цзиньпина, с которым поговорил до инаугурации.

"Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и Россией. Я упомянул об этом, кстати, во время телефонного звонка с президентом Си. Надеюсь, мы сможем объединить усилия и положить этому (российско-украинской войне, - ред.) конец", - заявил он в Давосе.

Фото: Дональд Трамп рассчитывает на помощь Китая в прекращении войны в Украине (Getty Images)

О возможной роли Китая как миротворца говорит и президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на то, что называл "мирные предложения" двухлетней давности (о заморозке конфликта без каких-либо гарантий) деструктивными и указывал, что поддержкой российского экспорта Пекин только помогает затягивать войну.

В интервью Bloomberg Зеленский сказал, что пытается убедить Китай использовать свое влияние на Россию. Но отметил, что не разговаривает с Си Цзиньпином так часто, как хотелось бы. Единственный телефонный звонок между лидерами состоялся еще весной 2023 года.

"Я уверен, что он может подтолкнуть Путина к миру. Президент Трамп самый сильный, и Си Цзиньпин. Я думаю, что нет другого, кто реально может это сделать. Путин очень сильно зависит от Китая", - добавил он.

Россия не выстоит против проукраинского альянса, если Китай изменит позицию, уверен советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В комментарии YouTube-каналу РБК-Украина он рассказал, что Путин смотрит на Си как на начальника и лишь неформальная поддержка со стороны Пекина позволяет кремлевскому диктатору оставаться внешнеполитическим игроком.

Что касается самого Китая, то свою позицию он называет якобы нейтральной, призывая к мирному урегулированию через переговоры. В то же время расширяет экономические связи с РФ и не осуждает ее за военную агрессию против Украины. Реагируя на призыв Трампа, спикер китайского МИД Мао Нин в привычной манере подтвердила готовность Пекина содействовать переговорам и оставаться на связи со всеми сторонами.

Своим обращением Трамп признает: его усилий может не хватить, чтобы заставить Путина договариваться о прекращении войны. Относительно возможной роли Китая заявления делали и другие западные политики. Однако их ожидания, как и Украины, могут оказаться завышенными, считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Из личного общения с китайскими дипломатами знаю, что это их даже немного раздражает. Обычно они говорят, что Китай за мир, но не может заставить Путина прекратить войну. Конечно, здесь есть некое лукавство. Несмотря на то, что сама по себе война создает определенные проблемы, Китаю нравится смотреть, как из-за нее растет зависимость России от него и ослабевает Запад", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

"Китайская" политика Трампа и тема войны в Украине

Вторая каденция Трампа удачно начинается для Китая. Он воздерживается от высоких пошлин, посылает сигнал, что между странами могут быть "очень хорошие отношения", и выразил интерес в посещении Пекина. Кроме того, недавно предоставил 75-дневную отсрочку TikTok и дал понять, что поработает над сделкой, которая позволит медиаплатформе работать в США.

Все это значит, что, по крайней мере, на данный момент тот готов разговаривать с Китаем. И это отличная новость для последнего. Ставки для Пекина высоки, поскольку торговая война в формате "око за око", подобная той, что была на первом сроке Трампа, может ударить в самое неподходящее время, когда китайская экономика переживает спад.

В ходе телефонного разговора 17 января Си Цзиньпин призвал президента США к "новой точке отсчета" в отношениях. Но в Китае не питают иллюзий и просчитывают, как использовать нынешнее потепление для переговоров с Трампом.

Одним из его первых решений стал указ о пересмотре экономических отношений Америки. Ситуация в торговле с Китаем может стать его частью. Результаты исследования определят, введут ли США пошлины. Весь процесс может занять несколько месяцев, что дает Китаю время навести мосты с новой администрацией или заключить упреждающую сделку, чтобы избежать более серьезных санкций.

Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин на пороге возможной "новой точки отсчета" в отношениях (Getty Images)

"Китай понял, что с Трампом можно договориться, но это другой, новый Трамп - то, чего мы добивались в прошлый раз, может не удовлетворить его новые желания. На этот раз, вместо того, чтобы принуждать его к торговой войне, Пекину лучше улыбнуться, сохранять спокойствие и начать разговор", - цитирует CNN шанхайского аналитика по международным отношениям Шэнь Динли.

Тарифы на 10% импорта могут быть введены уже в феврале в качестве ответной меры за то, что Трамп называет ролью китайских поставщиков в наркотическом кризисе из-за потоков фентанила. Но это далеко не 60%-е пошлины, которыми он угрожал до выборов. Чтобы успокоить Трампа, Китай может, например, расширить доступ американских компаний к своему рынку и принять меры против экспорта химических прекурсоров, используемых в производстве фентанила.

Однако есть предел тому, насколько Китай может прогнуться под Трампа. "Главное - уважать основные интересы друг друга", - заявил Си Цзиньпин после разговора с ним на прошлой неделе, упомянув ситуацию вокруг Тайваня.

В интервью Fox News Трамп сказал, что предпочел бы не использовать пошлины против Китая, но назвал их "огромным преимуществом", по факту полностью не отказываясь от прежних угроз. В отношениях между странами ничего не поменялось, взаимные угрозы как были, так и есть, подчеркивает эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

"Несмотря на то, что Трамп называет Си хорошим другом, с которым они могут многого добиться, желание торговой войны и противостояния никуда не денется. А если он не готов исключить инструмент санкций, мне кажется, антипатия между ними может усилиться", - рассказал он РБК-Украина.

Любые сделки будут достигаться на фоне конкуренции за технологическое и военное доминирование, борьбы за региональные интересы в Азии и т.д. При этом усилия по завершению российско-украинской войны тоже могут стать "разменной монетой" на переговорах между США и Китаем, пишет CNN.

Владимир Фесенко не исключает, что этот вопрос будет темой двусторонних контактов, если Трамп и Си Цзиньпин выйдут на переговоры о торговых и политических взаимоотношениях. Но вряд ли украинский вопрос станет центральным.

"Пока нет даже намека на это. Но если вдруг стороны начнут договариваться условно не о разделе мира, а сферах влияния и поиске балансов, о каком-то широком политическим соглашениям, тогда, возможно, будут и договоренности по Украине. Но это пока такой идеалистический вариант", - добавил политолог.

Согласится ли Си Цзиньпин надавить на Путина

За последние два с половиной месяца Трамп и Си Цзиньпин неоднократно обсуждали войну России против Украины. Беседа 17 января была единственной, о которой объявили официально. Но источники Nikkei Asia утверждают, что обмен мнениями происходил гораздо чаще.

В частности, когда 7 декабря 2024 года Трамп встречался с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. "Трамп пытался тогда связаться с китайской стороной", - рассказал источник.

После той встречи Трамп в соцсети Truth Social обратился к Путину и открыто призвал Китай вмешаться. "Если так пойдет и дальше, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Путина. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет", - написал он.

Фото: Си Цзиньпин вряд ли готов надавить на Путина только по желанию Трампа (Getty Images)

Неизвестно, удалось ли тогда связаться с председателем КНР. Скорее всего, да, его попросили убедить Путина пойти на завершение войны и сигнал был передан в Кремль. Такой вывод следует из внезапной встречи Си с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым 12 декабря. На тот момент между Москвой и Пекином не было никаких острых вопросов, поэтому могла обсуждаться просьба Трампа, пишет издание.

Судя по всему, китайский лидер либо не убедил Путина, либо не предпринимал попыток. Тот до сих пор настаивает на якобы готовности прекратить огонь и начать переговоры с учетом "реалий на земле", то есть при согласии Украины на российский контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями. Украинская сторона отвергает такой ультиматум.

Наверняка Китай допускает, что украинский вопрос может стать важным шагом на пути к сохранению статуса-кво в отношениях с США. С другой стороны, Путин готов к диалогу со второй администрацией Трампа. И если Си сыграет важную роль в завершении войны, в таком случае сможет рассчитывать на уступки Вашингтона.

Вчерашнее обращение Трампа было лишь призывом, абстрактным заявлением, которое с точки зрения конкретных политических действий никого ни к чему не обязывает. Да и нет ответа на ключевой вопрос: каким образом будет организовано взаимодействие между Китаем и США по прекращению войны России против Украины.

По мнению Фесенко, Пекин не намерен спешить и вмешиваться. Максимум - активнее заговорит о переговорных усилиях.

"Но давить на Путина и принуждать к завершению войны не будет. Зачем? Потому что этого хочет Трамп? Китай просто дождется, когда Трамп не достигнет успеха и тогда, возможно, начнет играть более значимую роль в переговорах. Это очень вероятный сценарий", - сказал собеседник.

Пекин может включиться, когда дойдет до согласования формата мирных переговоров и в каком составе они будут проходить, помимо Украины, России и США. Но пока нет четких заявлений, готов или нет участвовать Китай, сложно оценить, насколько действенным окажется его вклад.

"Не исключаю, что на каком-то этапе будет приглашение присоединиться к переговорному процессу. Но чтобы на условиях, мол, пусть Китай надавит на Россию, а в обмен получит что-то от США, вряд ли. Неясно, как Си и Трамп могут взаимодействовать по прекращению конфликтов. Но если оба покажут готовность влиять на ситуацию, это интересный вариант. Пока это выглядит утопично. Они могут попытаться это сделать, но не стоит ждать каких-то результатов для Украины уже в ближайшее время", - добавил Фесенко.

Единственное, что может заставить Китай потребовать от Путина остановить войну, - это то, когда он будет не только не зарабатывать на войне, но и терять деньги, контракты и технологии, полагает Краев.

"То есть когда Америка и другие наши партнеры сделают так, что молчаливое согласие на агрессию России станет слишком дорогим. И Китаю нужно будет думать, как уберечь свои активы, что для него гораздо важнее", - сказал он.

Эксперт также сомневается, что Соединенные Штаты за заявленные в западных медиа 100 дней смогут добиться завершения войны в Украине. "Мне кажется, если они хотя бы стратегию за это время разработают, это уже будет большой позитив", - подытожил Краев.

При подготовке текста использовались: заявления президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского, публикации CNN и Nikkei Asia, комментарии главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко и эксперта Совета внешней политики "Украинская Призма" Александра Краева.