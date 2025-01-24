Фото: експерт назвав умову, коли Китай може вимагати від Путіна зупинити війну (Getty Images)

Китай може вимагати від глави Кремля Володимира Путіна зупинити війну. Для цього потрібно, щоб Пекін почав не тільки не заробляти на війні, а й втрачати гроші, контракти і технології.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Приборкання" Путіна. Чи можуть Трамп і Сі Цзіньпін прискорити завершення війни в Україні.

"Тобто коли Америка та інші наші партнери зроблять так, що мовчазна згода на агресію Росії стане занадто дорогою. І Китаю потрібно буде думати, як уберегти свої активи, що для нього набагато важливіше", - вважає експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв. Експерт також сумнівається, що Сполучені Штати за заявлені в західних медіа 100 днів зможуть домогтися завершення війни в Україні. "Мені здається, якщо вони хоча б стратегію за цей час розроблять, це вже буде великий позитив", - підсумував він.