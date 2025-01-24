Експерт назвав умову, коли Китай може вимагати від Путіна зупинити війну
Китай може вимагати від глави Кремля Володимира Путіна зупинити війну. Для цього потрібно, щоб Пекін почав не тільки не заробляти на війні, а й втрачати гроші, контракти і технології.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Приборкання" Путіна. Чи можуть Трамп і Сі Цзіньпін прискорити завершення війни в Україні.
"Тобто коли Америка та інші наші партнери зроблять так, що мовчазна згода на агресію Росії стане занадто дорогою. І Китаю потрібно буде думати, як уберегти свої активи, що для нього набагато важливіше", - вважає експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.
Експерт також сумнівається, що Сполучені Штати за заявлені в західних медіа 100 днів зможуть домогтися завершення війни в Україні.
"Мені здається, якщо вони хоча б стратегію за цей час розроблять, це вже буде великий позитив", - підсумував він.
Роль Китаю у війні в Україні
Ще в лютому 2023 року Китай оприлюднив так званий "мирний план" щодо України. Це сталося в річницю повномасштабної російської агресії.
У ньому містився заклик до відновлення переговорів і критика санкцій. При цьому в КНР також заявляли про повагу до суверенітету всіх країн і наголошували на неприпустимості застосування ядерної зброї.
Цей "мирний план" тоді розкритикували не лише в Україні, а й на Заході. Зокрема, в адміністрації тодішнього президента США Джо Байдена заявили, що можна було б зупинитися на першому пункті - повага до суверенітету всіх країн.
У жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв, що Китай активно допомагає Росії затягувати війну проти України.
Днями Зеленський озвучив тезу про те, що китайський лідер Сі Цзіньпін може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до миру. Адже економіка РФ дуже сильно залежить від Китаю.
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