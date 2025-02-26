Украина получит 700 миллионов евро на оборудование для разминирования, - Минобороны
Западные партнеры выделят Украине 700 млн евро на закупку оборудования для разминирования. Средства планируют предоставить до 2034 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
По сообщению Министерства обороны, финансирование закупки оборудования для разминирования Украины обсудили на одиннадцатом заседании Коалиции по разминированию. Мероприятие состоялось в Вильнюсе под председательством Литвы и Исландии. В нем приняли участие 40 должностных лиц из 15 стран.
Украину на заседании представил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Руслан Берегуля. Вооруженные силы Украины представил командующий Сил поддержки ВСУ Дмитрий Герега, также присутствовал представитель Государственной специальной службы транспорта - заместитель Председателя администрации ГССТ Максим Комиссаров.
"За последний квартал прошлого года была осуществлена закупка материально-технических средств на сумму 16,1 млн евро. По состоянию на февраль Центральным агентством по управлению проектами (СРМА, Республика Литва) уже аккумулировано 51 млн евро", - сообщил на встрече Берегуля.
В целом, по его словам, бюджет 2025 года на закупку оборудования для разминирования Украины запланирован на уровне 130 миллионов евро. Во время обсуждений участники мероприятия согласовали приоритеты по закупкам вооружения, военной техники и необходимого оборудования по разминированию на этот год.
Опыт украинских военных
На заседании партнеры Украины заинтересовались опытом Минобороны, ВСУ и других Сил безопасности и обороны Украины в разминировании. Поэтому, по инициативе Литвы и Украины будут созданы рабочие группы, которые будут изучать новейшую методику содержания и обслуживания инженерных заграждений и инновации в противоминной деятельности. В частности, сосредоточатся на использовании БПЛА и искусственного интеллекта во время нетехнического обследования.
Кроме этого, Берегуля передал западным партнерам утвержденную в Минобороны Украины "Дорожную карту Коалиции возможностей по разминированию до 2035 года".
Напомним, недавно Министерство обороны Украины инициировало создание полигона для тестирования новых методов разминирования. На новом полигоне Минобороны хочет испытывать инновации в разминировании, в частности на базе ИИ, и обмениваться опытом с международными партнерами.