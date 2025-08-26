Святошинский районный суд Киева признал экс-офицера виновным в государственной измене и дезертирстве. По решению суда он проведет 15 лет за решеткой, а также его имущество будет конфисковано.

Военная карьера и переход на сторону врага

До оккупации Крыма Таранов работал старшим инженером службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части ВСУ. После захвата полуострова офицер не прибыл на новую дислокацию в Винницкой области. Вместо этого добровольно перешел на службу в российские войска.

Пропаганда и "карьерный рост" у врага

Таранов участвовал в пропагандистских съемках для российских СМИ, а впоследствии получил повышение до командира дивизиона воинской части РФ в Крыму. Сейчас он пытается сбивать украинские ракеты и дроны, но результаты подразделения свидетельствуют о невысокой эффективности.

Фото: Таранов в сюжете росСМИ (Государственное бюро расследований)