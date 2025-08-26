Ексофіцер ППО Криму отримав 15 років тюрми за перехід на бік РФ

Святошинський районний суд Києва визнав ексофіцера винним у державній зраді та дезертирстві. За рішенням суду він проведе 15 років за ґратами, а також його майно буде конфісковане.

Військова кар’єра і перехід на бік ворога

До окупації Криму Таранов працював старшим інженером служби ракетно-артилерійського озброєння технічної частини ЗСУ. Після захоплення півострова офіцер не прибув на нову дислокацію у Вінницькій області. Натомість добровільно перейшов на службу до російських військ.

Пропаганда та "кар’єрний ріст" у ворога

Таранов брав участь у пропагандистських зйомках для російських ЗМІ, а згодом отримав підвищення до командира дивізіону військової частини РФ у Криму. Зараз він намагається збивати українські ракети та дрони, але результати підрозділу свідчать про невисоку ефективність.

Фото: Таранов у сюжеті росЗМІ (Державне бюро розслідувань)