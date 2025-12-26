ua en ru
Экс-главу СБУ Харьковщины Дудина снова задержали после внесения залога

Украина, Пятница 26 декабря 2025 02:25
UA EN RU
Экс-главу СБУ Харьковщины Дудина снова задержали после внесения залога Фото: Роман Дудин, экс-начальник СБУ в Харьковской области (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Марина Балабан

Бывшего начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина после выхода из следственного изолятора повторно задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованные на странице Дудина в Facebook и слова адвоката Александра Кожевникова, которые приводит "Суспільне".

Как сообщается, 25 декабря экс-руководитель областного управления СБУ вышел из СИЗО после внесения залога. Возле учреждения его ждали адвокаты и несколько человек.

Сразу после выхода Дудина окружили сотрудники в форме с нашивками Государственного бюро расследований и посадили в автомобиль. По предварительной информации, речь идет о вручении нового подозрения.

В ГБР пока официально не комментировали повторное задержание.

Романа Дудина обвиняют в государственной измене и самовольном оставлении места службы в условиях военного положения. 24 декабря за него был внесен залог в размере 4,2 млн гривен.

Как сообщил его адвокат Александр Кожевников, средства за Дудина внесли так называемые "американские партнеры". После подтверждения уплаты залога, отмечает Кожевников, информация могла быть передана в ГБР, после чего возле СИЗО появились сотрудники бюро.

Адвокат также заявил, что во время задержания Дудина ему и другим защитникам не разрешили присутствовать, а самому экс-главе СБУ вызвали государственного бесплатного адвоката. По его словам, задержание произошло без объяснения причин.

По словам адвоката, Роману Дудину "инкриминируют то же деяние, которое инкриминировали ранее - захват кабинета Синегубова" (Олег Синегубов - председатель Харьковской ОГА).

Дело Романа Дудина

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая 2022 года уволил главу Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны.

Ромиан Дудин возглавлял управление с 25 марта 2020 года.

Впоследствии Дудину сообщили о подозрении в госизмене и самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения.

