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Не працював на захист. Зеленський звільнив начальника СБУ Харківської області

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Харків, Неділя 29 травня 2022 20:32
Не працював на захист. Зеленський звільнив начальника СБУ Харківської області Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Всі працюють на перемогу і дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії СБУ. Я приїхав, розібрався, звільнив голову СБУ області. За те, що не працював на захист міста з перших днів війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви - з'ясують правоохоронці", - підкреслив Зеленський.

Відзначити, Роман Дудін був призначений начальником СБУ у Харківській області в березні 2020 року. Його призначили на цю посаду замість Миколи Найдича.

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Володимир Зеленський Служба безпеки України Харків
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