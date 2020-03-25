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Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Новини » Політика     25.03.2020 - 21:57
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент призначив заступника глави СБУ, а також начальників Управління в Сумській, Чернігівській та Харківській областях

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, Зеленський призначив Олександра Якушева заступником голови Служби безпеки України. Указ був оприлюднений 25 березня.

Крім того, президент призначив начальника Управління СБУ в Сумській області Олега Салюка, а також начальника Управління в Чернігівській області - Павла Ревуна.

У свою чергу, Зеленський провів кадрові зміни в Харківській області. Так, президент звільнив з посади начальника Миколи Найдича, а на його місце призначив Романа Дудіна.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський звільнив з посад двох заступників голови Служби безпеки України. Так, були звільнені Олександр Карпенко з посади заступника і Дмитро Нескромне з посади першого заступника глави СБУ.

Додамо, що у Верховній раді з'явився текст законопроекту президента Володимира Зеленського №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України".

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