Бывшего главу Минкульта Карандеева подозревают в содействии выезду за границу

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Ростиславе Кандееве, который занимал должность и.о. министра культуры и информационной политики Украины с июля 2023 года по сентябрь 2024 года.

По версии следствия, схема была оформлена как выезд музыкальной группы на благотворительные концерты за границу. В документах мужчины числились участниками коллектива, хотя фактически не имели отношения к музыкальной деятельности.

Именно из-за этого пограничники сначала отказали им в пересечении государственной границы.

Однако впоследствии в Государственную пограничную службу повторно поступило письмо от руководителя министерства с просьбой содействовать выезду этих же лиц уже в качестве участников музыкальной группы. По данным правоохранителей, этот документ стал основанием для разрешения на выезд.

В результате восемь мужчин призывного возраста покинули территорию Украины и до сих пор не вернулись.

Кравченко подчеркнул, что во время военного положения решения о выезде военнообязанных за границу имеют особое значение, поскольку касаются государственной безопасности и доверия к государственным институтам.

"Должность не дает права обходить закон. Государственный документ не может служить прикрытием для махинаций", - подчеркнул он.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины проводит Национальная полиция.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможные дополнительные эпизоды и других лиц, которые могут быть причастны к организации незаконного выезда за границу.