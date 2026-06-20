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Бывшего главу Минкульта Карандеева подозревают в содействии выезду за границу

12:20 20.06.2026 Сб
2 мин
Отъезд мужчин оформляли как участие в музыкальных гастролях
aimg Мария Науменко aimg Юлия Акимова
Фото: правоохранители проводят следственные действия по делу о незаконной переправке лиц через государственную границу (t.me/pgo_gov_ua)

Благотворительные концерты за рубежом могли служить прикрытием для незаконного выезда мужчин во время военного положения. По делу уже выдвинуто подозрение в адрес бывшего высокопоставленного чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Ростиславе Кандееве, который занимал должность и.о. министра культуры и информационной политики Украины с июля 2023 года по сентябрь 2024 года.

По версии следствия, схема была оформлена как выезд музыкальной группы на благотворительные концерты за границу. В документах мужчины числились участниками коллектива, хотя фактически не имели отношения к музыкальной деятельности.

Именно из-за этого пограничники сначала отказали им в пересечении государственной границы.

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Однако впоследствии в Государственную пограничную службу повторно поступило письмо от руководителя министерства с просьбой содействовать выезду этих же лиц уже в качестве участников музыкальной группы. По данным правоохранителей, этот документ стал основанием для разрешения на выезд.

В результате восемь мужчин призывного возраста покинули территорию Украины и до сих пор не вернулись.

Кравченко подчеркнул, что во время военного положения решения о выезде военнообязанных за границу имеют особое значение, поскольку касаются государственной безопасности и доверия к государственным институтам.

"Должность не дает права обходить закон. Государственный документ не может служить прикрытием для махинаций", - подчеркнул он.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины проводит Национальная полиция.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможные дополнительные эпизоды и других лиц, которые могут быть причастны к организации незаконного выезда за границу.

Напомним, в январе 2026 года Служба безопасности Украины задержала первого заместителя главы одной из районных государственных администраций Киева Александра Смыка за причастность к схеме уклонения от мобилизации.

Также в апреле СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора задержали двух помощников действующих народных депутатов Украины, которые торговали поддельными документами для уклонения от мобилизации.

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