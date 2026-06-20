Ексочільника Мінкульту Карандєєва підозрюють у допомозі з виїздом за кордон

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Ростислава Кандєєва, який обіймав посаду т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України з липня 2023-го по вересень 2024 року.

За версією слідства, схема була оформлена як виїзд музичного гурту на благодійні концерти за кордон. У документах чоловіки значилися учасниками колективу, хоча фактично не мали стосунку до музичної діяльності.

Саме через це прикордонники спочатку відмовили їм у перетині державного кордону.

Однак згодом до Державної прикордонної служби повторно надійшов лист від керівника міністерства з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. За даними правоохоронців, цей документ став підставою для дозволу на виїзд.

У результаті вісім чоловіків призовного віку залишили територію України та досі не повернулися.

Кравченко наголосив, що під час воєнного стану рішення щодо виїзду військовозобов'язаних за кордон мають особливе значення, оскільки стосуються державної безпеки та довіри до державних інституцій.

"Посада не дає права обходити закон. Державний документ не може бути прикриттям для схеми", - підкреслив він.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України здійснює Національна поліція.

Наразі правоохоронці встановлюють можливі додаткові епізоди та інших осіб, які можуть бути причетні до організації незаконного виїзду за кордон.