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Ексочільника Мінкульту Карандєєва підозрюють у допомозі з виїздом за кордон

12:20 20.06.2026 Сб
2 хв
Виїзд чоловіків оформлювали як участь у музичних гастролях
aimg Марія Науменко aimg Юлія Акимова
Фото: правоохоронці проводять слідчі дії у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон (t.me/pgo_gov_ua)

Благодійні концерти за кордоном могли стати прикриттям для незаконного виїзду чоловіків під час воєнного стану. У справі вже з'явилася підозра колишньому високопосадовцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Ростислава Кандєєва, який обіймав посаду т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України з липня 2023-го по вересень 2024 року.

За версією слідства, схема була оформлена як виїзд музичного гурту на благодійні концерти за кордон. У документах чоловіки значилися учасниками колективу, хоча фактично не мали стосунку до музичної діяльності.

Саме через це прикордонники спочатку відмовили їм у перетині державного кордону.

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Однак згодом до Державної прикордонної служби повторно надійшов лист від керівника міністерства з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. За даними правоохоронців, цей документ став підставою для дозволу на виїзд.

У результаті вісім чоловіків призовного віку залишили територію України та досі не повернулися.

Кравченко наголосив, що під час воєнного стану рішення щодо виїзду військовозобов'язаних за кордон мають особливе значення, оскільки стосуються державної безпеки та довіри до державних інституцій.

"Посада не дає права обходити закон. Державний документ не може бути прикриттям для схеми", - підкреслив він.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України здійснює Національна поліція.

Наразі правоохоронці встановлюють можливі додаткові епізоди та інших осіб, які можуть бути причетні до організації незаконного виїзду за кордон.

Нагадаємо, у січні 2026 року Служба безпеки України затримала першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва Олександра Смика за причетність до схеми для ухилення від мобілізації.

Також у квітні СБУ, ДБР та Офіс Генерального прокурора затримали двох помічників чинних народних депутатів України, які торгували підробленими документами для ухилення від мобілізації.

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