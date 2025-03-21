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Экс-нардепу Кормышкиной и ее мужу огласили приговор: что решил суд

Киев, Пятница 21 марта 2025 16:09
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Экс-нардепу Кормышкиной и ее мужу огласили приговор: что решил суд Фото: бывший народный депутат Ирина Кормышкина (facebook com Ирина-Кормышкина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности бывшего народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной и ее мужа. Их признали виновными в незаконном обогащении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

САП не называет имя фигурантов. По данным источника РБК-Украина, речь идет об экс-нардепе от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной и ее муже Юрии - экс-депутате облсовета.

В соответствии с соглашением суд признал бывшую народную избранницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 УК Украины, а ее мужа - ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Приговором суда Кормышкиной назначено окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 тысяч гривен), с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на два года.

Ее мужу назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 68 тысяч гривен, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на два года.

ВАКС освободил фигурантов от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года. Также экс-нардепа обязали перечислить в государственный бюджет 20 млн гривен. Кроме того, обвиняемые должны перечислить 2 млн гривен на нужды ВСУ.

Дело Кормышкиной

Напомним, в октябре прошлого года правоохранители сообщили нардепу Ирине Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн гривен. Суд избрал ей меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями выступили глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

В начале января 2025 года Кормышкиной объявили еще одно подозрение - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе. В рамках дела подозрение также получил ее муж.

В феврале Ирина Кормышкина подала заявление о сложении мандата, а через несколько дней Верховная Рада лишила ее депутатских полномочий.

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