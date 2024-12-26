Экс-начальнику Одесского ТЦК Борисову снова избрали меру пресечения

Дело Борисова

Напомним, в прошлом году журналисты обнаружили у тогда еще начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова дорогостоящую недвижимость и автомобили. Это вызвало скандал.

Позже обнаружилось, что источник доходов Борисова, вероятно, незаконный - он мог "продавать" мужчинам белые билеты.

На этом фоне Борисова решили уволить с должности начальника Одесского областного ТЦК.

Суд избрал Борисову меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 150 млн гривен. Через некоторое время залог уменьшили до 12 млн гривен.

28 мая этого года Борисов вышел из СИЗО под залог, но правоохранители сразу задержали его, поскольку была угроза того, что подозреваемый может сбежать за границу.

Вчера, 25 декабря, повторилась такая же история. За Борисова снова внесли залог, на этот раз в размере 39,364 млн гривен, но после выхода из СИЗО его снова задержали.

Правоохранители объяснили задержание тем, что Борисов мог выехать за границу.

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