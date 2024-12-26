Ексначальнику Одеського ТЦК Борисову знову обрали запобіжний захід

Справа Борисова

Нагадаємо, торік журналісти виявили у тоді ще начальника Одеського обласного ТЦК і СП Євгена Борисова дороговартісну нерухомість та автомобілі. Це викликало скандал.

Пізніше виявилося, що джерело доходів Борисова, ймовірно, незаконне - він міг "продавати" чоловікам білі квитки.

На цьому тлі Борисова вирішили звільнити з посади начальника Одеського обласного ТЦК.

Суд обрав Борисову запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 150 млн гривень. Через деякий час заставу зменшили до 12 млн гривень.

28 травня цього року Борисов вийшов із СІЗО під заставу, але правоохоронці одразу затримали його, оскільки була загроза того, що підозрюваний може втекти за кордон.

Учора, 25 грудня, повторилася така сама історія. За Борисова знову внесли заставу, цього разу в розмірі 39,364 млн гривень, але після виходу з СІЗО його знову затримали.

Правоохоронці пояснили затримання тим, що Борисов міг виїхати за кордон.

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