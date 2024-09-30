Экс-начальника Запорожского ОТЦК будут судить за привлечение подчиненных к ремонту собственной недвижимости

Бывший начальник Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки привлек подчиненных к ремонту собственной недвижимости. В суд передан обвинительный акт против него.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Прокуроры Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона обвиняют его в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении военнослужащего от службы путем обмана.
Следствие установило, что с февраля по июль 2023 года обвиняемый незаконно привлекал трех подчиненных к ремонту недвижимости своей семьи. За эти работы военнослужащим безосновательно выплачено почти 270 тысяч гривен. Убытки, нанесенные государству, стали основанием для открытия уголовного дела.
Кроме того, экс-начальник фигурирует в другом судебном производстве, где его обвиняют в превышении служебных полномочий.
Ранее в Тернопольской области пяти работникам ТЦК объявили подозрение из-за того, что они брали взятки у мужчин, которые хотели избежать мобилизации.
Кроме того, у границы в Одесской области задержали рекордную группу уклонистов, пытавшихся незаконно бежать за границу.
К тому же СБУ недавно ликвидировала еще пять новых схем уклонения от мобилизации. Также был разоблачен глава районного ТЦК в Кривом Роге.
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