Ексначальника Запорізького ОТЦК судитимуть за залучення підлеглих до ремонту власної нерухомості

Прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону звинувачують його у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні військовослужбовця від служби шляхом обману.

Слідство встановило, що з лютого по липень 2023 року обвинувачений незаконно залучав трьох підлеглих до ремонту нерухомості своєї родини. За ці роботи військовослужбовцям безпідставно виплачено майже 270 тисяч гривень. Збитки, завдані державі, стали підставою для відкриття кримінальної справи.

Крім того, ексначальник фігурує в іншому судовому провадженні, де його обвинувачують у перевищенні службових повноважень.