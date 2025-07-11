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У экс-министра Кубракова проводят обыски: что произошло

Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Работники Государственного бюро расследований пришли с обысками к бывшему министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Как рассказали изданию собеседники, следственные действия проводятся у Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко, которого подозревают в госизмене.

По данным источников, Шевченко подозревают в том, что он обманул предпринимателей на 14,5 млн гривен под предлогом якобы закупки удобрений в Беларуси.

Собеседники рассказали, что обыски начались сегодня, 11 июля утром.

Напомним, что в мае 2024 году Верховная Рада уволила Кубракова с должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

В Кабмине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимался вопросом организации экспорта в условиях заблокированных портов, затем принимал участие в обеспечении зернового коридора.

Впрочем, он пробыл на министерской должности, не проработав 2 года.

После чего министр обороны Рустем Умеров заявил, что назначил Кубракова своим советником на общественных началах.

 

 

Подробнее о Кубракове и что предшествовало его увольнению с должности министра в отдельном материале РБК-Украина.

Добавим, что касается нардепа Шевченко, то он по данным следствия, систематически в своих выступлениях и интервью распространял нарративы России. Он также распространял в соцсетях информацию, которая могла бы навредить Украине, чем помогал РФ. Сейчас он находится под стражей.

Справочно

Евгений Шевченко - украинский пророссийский политик, народный депутат, бывший член фракции "Слуга народа".

Согласно данным движения "Честно", он вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва.

Одно из подозрений в государственной измене он получил за то, что в течение 2020-2023 годов неоднократно посещал Беларусь, где налаживал "схемы" по закупке для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости.

В 2023 году Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб, о чем заявлял руководитель ГУР Кирилл Буданов в одном из интервью.

Однако позже в украинской разведке заявляли, что нардеп Шевченко не имеет никакого отношения к их структуре.

Шевченко неоднократно также попадал в скандалы из-за своих высказываний. В частности, в своем сообщении в Telegram призвал президента Украины к переговорам с РФ.

Также он заявлял, что "писал письмо Дональду Трампу и Джей Ди Венсу" о "содействии в прекращении авторитаризма и диктатуры в политической жизни Украины".

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ГБРАлександр Кубраков