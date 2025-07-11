В ексміністра Кубракова проводять обшуки: що сталося

Як розповіли виданню співрозмовники, слідчі дії проводяться у Кубракова у справі про ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якого підозрюють в держзраді.

За даними джерел, Шевченка підозрюють в тому, що він ошукав підприємців на 14,5 млн гривень під приводом нібито закупівлі добрив у Білорусі.

Співрозмовники розповіли, що обшуки розпочалися сьогодні, 11 липня вранці.

Нагадаємо, що в травні 2024 році Верховна Рада звільнила Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У Кабміні від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займався питанням організації експорту в умовах заблокованих портів, потім брав участь в забезпеченні зернового коридору.

Втім, він пробув на міністерській посаді, не пропрацювавши 2 роки.

Після чого міністр оборони Рустем Умєров заявив, що призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах.