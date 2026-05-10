В Польше зафиксировали первый случай карантина из-за хантавируса, - СМИ
В Польше ввели санитарный надзор за лицом, которое могло контактировать с пассажиром круизного лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку смертельно опасного хантавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Состояние лица под наблюдением
Как сообщило издание, по данным Главной санитарной инспекции Польши, человек, который находится под мониторингом, пока не имеет симптомов заболевания. За его состоянием будут наблюдать в течение семи дней.
Санитарные службы начали проверку, чтобы разыскать других лиц, которые могли контактировать с пассажирами судна после их высадки.
Известно, что на борту лайнера, который сейчас направляется к Канарским островам, находится один гражданин Польши - капитан судна.
Смертельные случаи на борту
На круизном лайнере от инфекции уже умерли три человека - пара из Нидерландов и гражданин Германии.
Также под подозрением на заражение находятся еще несколько пассажиров, которые высадились на островах Святой Елены и Тристан-да-Кунья в конце апреля.
Что известно о хантавирусе
Хантавирусы - это зоонозные инфекции, передающиеся людям от грызунов (мышей, крыс, полевок).
Заражение происходит через вдыхание воздуха, загрязненного выделениями инфицированных животных, контакт через поврежденную кожу.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире фиксируют от 10 до 100 тысяч случаев. В Европе вирус чаще всего вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
Ситуация вокруг вспышки хантавируса
Напомним, ранее стало известно, что все пассажиры круизного лайнера MV Hondius считаются лицами, которые контактировали с зараженными, из-за чего каждый пассажир подлежит обязательной проверке.
Утром 10 мая круизное судно прибыло в порт на испанском острове Тенерифе. Испанские медицинские специалисты немедленно поднялись на борт для проведения финального санитарного контроля, результаты которого определят, разрешат ли людям высадку на берег.
Кроме того, из-за угрозы распространения инфекции Британия впервые в истории десантировала военных медиков на отдаленный атлантический остров Тристан-да-Кунья.
Экстренная операция понадобилась для оказания помощи британскому гражданину, который ранее находился на борту лайнера и имеет симптомы, характерные для смертельно опасного хантавируса.