В Польше зафиксировали первый случай карантина из-за хантавируса, - СМИ

В Польше ввели санитарный надзор за лицом, которое могло контактировать с пассажиром круизного лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку смертельно опасного хантавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Состояние лица под наблюдением

Как сообщило издание, по данным Главной санитарной инспекции Польши, человек, который находится под мониторингом, пока не имеет симптомов заболевания. За его состоянием будут наблюдать в течение семи дней.

Санитарные службы начали проверку, чтобы разыскать других лиц, которые могли контактировать с пассажирами судна после их высадки.

Известно, что на борту лайнера, который сейчас направляется к Канарским островам, находится один гражданин Польши - капитан судна.

Смертельные случаи на борту

На круизном лайнере от инфекции уже умерли три человека - пара из Нидерландов и гражданин Германии.

Также под подозрением на заражение находятся еще несколько пассажиров, которые высадились на островах Святой Елены и Тристан-да-Кунья в конце апреля.

Что известно о хантавирусе

Хантавирусы - это зоонозные инфекции, передающиеся людям от грызунов (мышей, крыс, полевок).

Заражение происходит через вдыхание воздуха, загрязненного выделениями инфицированных животных, контакт через поврежденную кожу.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире фиксируют от 10 до 100 тысяч случаев. В Европе вирус чаще всего вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.