Эксминистр финансов объяснил, почему купюра 2000 грн не соответствует мировым трендам

Решение Национального банка ввести банкноту номиналом 2000 грн не отвечает современным международным тенденциям развития наличного обращения.
Об этом в колонке для РБК-Украина написал эксминистр финансов Украины Игорь Уманский.
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По словам Игоря Уманского, за последние два десятилетия большинство развитых стран не расширяют, а наоборот сужают сферу использования крупных наличных номиналов. Основная причина таких решений – борьба с теневой экономикой, уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств.
В качестве примера он привел решение Европейского центрального банка прекратить печать банкноты 500 евро еще в 2019 году из-за рисков ее использования в незаконной деятельности. Кроме того, в Евросоюзе с 2027 года будет действовать единый лимит в 10 000 евро для наличных расчетов между бизнесом, а во многих странах уже установлены более жесткие ограничения.
Уманский отмечает, что в Греции наибольшая сумма наличных расчетов с юридическими лицами составляет 500 евро, в Испании и Франции – 1000 евро, в Италии – 5000 евро, а в Бельгии и Португалии – 3000 евро.
В Германии общего лимита нет, однако при оплате более 10 000 евро покупатель должен пройти идентификацию, а приобретение недвижимости за наличные деньги полностью запрещено.
По мнению экс-министра, на этом фоне решение Украины расширить номинальный ряд выглядит нетипичным для европейской практики.
В то же время он признает, что военные условия являются существенной особенностью Украины и могут объяснять необходимость увеличения спроса на большие номиналы. Однако, по его мнению, в таком случае следует говорить именно об украинской специфике, а не о якобы общемировой тенденции.
Отдельно Уманский поставил под сомнение аргумент НБУ по экономии расходов по логистике наличных денег. Он отметил, что такая экономия относительно незначительна по сравнению с другими расходами регулятора. В качестве примера он привел 82 млрд грн, которые, по его словам, Нацбанк потратил в 2025 году на стерилизацию избыточной ликвидности из-за депозитных сертификатов.
Даже если логистический эффект от появления новой банкноты подтвердится, он может не компенсировать репутационные и макроэкономические риски, если рынок воспримет купюру в качестве сигнала дальнейшего обесценивания гривны, считает экс-чиновник.
По мнению Уманского, если аргументация НБУ базируется на накопленной инфляции и курсовых изменениях, то последовательнее могло бы быть сразу введение банкноты номиналом 5000 грн.
В то же время, считает он, после завершения войны Украине следует рассмотреть возможность проведения деноминации гривни как системного способа обновления номинального ряда вместо постепенного введения все более крупных купюр.
Напомним, с 4 сентября 2026 года Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен , которая станет самой большой в истории украинской гривны. На лицевой стороне купюры будет изображен украинский поэт и диссидент Василий Стус.
В НБУ объяснили необходимость нового номинала накопленной инфляцией, ростом средних доходов и цен, а также увеличением наличного спроса больших номиналов во время войны.
По оценке регулятора новая банкнота позволит сократить количество купюр в обращении, упростить большие наличные расчеты и уменьшить затраты на изготовление, хранение и перевозку наличных.
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