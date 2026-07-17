Эксминистр финансов объяснил, почему купюра 2000 грн не соответствует мировым трендам

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Украина пошла против мирового тренда. Большинство стран в последние годы ограничивают использование крупных наличных номиналов, в то время как НБУ расширил номинальный ряд.

Большинство стран в последние годы ограничивают использование крупных наличных номиналов, в то время как НБУ расширил номинальный ряд. ЕС сокращает роль больших наличных денег. ЕЦБ прекратил печать банкноты в 500 евро, а страны Европы постепенно усиливают ограничения на наличные расчеты.

ЕЦБ прекратил печать банкноты в 500 евро, а страны Европы постепенно усиливают ограничения на наличные расчеты. Военный фактор может быть исключением. Уманский признает, что украинские реалии отличаются от европейских, но считает, что именно этим следует объяснять решение НБУ.

Уманский признает, что украинские реалии отличаются от европейских, но считает, что именно этим следует объяснять решение НБУ. Экономия на логистике не является определяющей. По мнению автора, возможный эффект от перевозки меньшего количества банкнот не перекрывает потенциальных репутационных и макроэкономических рисков.

По мнению автора, возможный эффект от перевозки меньшего количества банкнот не перекрывает потенциальных репутационных и макроэкономических рисков. После войны следует рассмотреть деноминацию. По мнению Уманского, это могло бы стать системной альтернативой постепенному введению все более крупных номиналов.

По словам Игоря Уманского, за последние два десятилетия большинство развитых стран не расширяют, а наоборот сужают сферу использования крупных наличных номиналов. Основная причина таких решений – борьба с теневой экономикой, уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств.

В качестве примера он привел решение Европейского центрального банка прекратить печать банкноты 500 евро еще в 2019 году из-за рисков ее использования в незаконной деятельности. Кроме того, в Евросоюзе с 2027 года будет действовать единый лимит в 10 000 евро для наличных расчетов между бизнесом, а во многих странах уже установлены более жесткие ограничения.

Уманский отмечает, что в Греции наибольшая сумма наличных расчетов с юридическими лицами составляет 500 евро, в Испании и Франции – 1000 евро, в Италии – 5000 евро, а в Бельгии и Португалии – 3000 евро.

В Германии общего лимита нет, однако при оплате более 10 000 евро покупатель должен пройти идентификацию, а приобретение недвижимости за наличные деньги полностью запрещено.

По мнению экс-министра, на этом фоне решение Украины расширить номинальный ряд выглядит нетипичным для европейской практики.

В то же время он признает, что военные условия являются существенной особенностью Украины и могут объяснять необходимость увеличения спроса на большие номиналы. Однако, по его мнению, в таком случае следует говорить именно об украинской специфике, а не о якобы общемировой тенденции.

Отдельно Уманский поставил под сомнение аргумент НБУ по экономии расходов по логистике наличных денег. Он отметил, что такая экономия относительно незначительна по сравнению с другими расходами регулятора. В качестве примера он привел 82 млрд грн, которые, по его словам, Нацбанк потратил в 2025 году на стерилизацию избыточной ликвидности из-за депозитных сертификатов.

Даже если логистический эффект от появления новой банкноты подтвердится, он может не компенсировать репутационные и макроэкономические риски, если рынок воспримет купюру в качестве сигнала дальнейшего обесценивания гривны, считает экс-чиновник.

По мнению Уманского, если аргументация НБУ базируется на накопленной инфляции и курсовых изменениях, то последовательнее могло бы быть сразу введение банкноты номиналом 5000 грн.

В то же время, считает он, после завершения войны Украине следует рассмотреть возможность проведения деноминации гривни как системного способа обновления номинального ряда вместо постепенного введения все более крупных купюр.

Напомним, с 4 сентября 2026 года Нацбанк вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривен , которая станет самой большой в истории украинской гривны. На лицевой стороне купюры будет изображен украинский поэт и диссидент Василий Стус.

В НБУ объяснили необходимость нового номинала накопленной инфляцией, ростом средних доходов и цен, а также увеличением наличного спроса больших номиналов во время войны.

По оценке регулятора новая банкнота позволит сократить количество купюр в обращении, упростить большие наличные расчеты и уменьшить затраты на изготовление, хранение и перевозку наличных.