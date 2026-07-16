НБУ изменил правила выдачи банковских карт после скандала с ветераном без рук
Национальный банк Украины расширил перечень способов, посредством которых банки могут идентифицировать и верифицировать клиентов. Новые правила должны сделать банковские услуги более доступными для людей, которые из-за физических ограничений не могут пройти стандартную процедуру подтверждения личности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Главное:
- Больше способов подтвердить: НБУ разрешил банкам использовать альтернативные механизмы верификации для людей, которые из-за физических ограничений не могут пройти стандартную процедуру.
- Помощь сопровождающего лица: Теперь документ для проверки может показать доверенное или сопровождающее лицо, а работник банка имеет право помочь клиенту предъявить его.
- Без обязательной подписи: Если человек не может поставить собственную или электронную подпись, согласие на фотофиксацию можно подтвердить аудио- или видеозаписью.
- Реакция на резонансный случай: Изменения приняли после скандала в ПриватБанке, где ветерану с ампутациями отказали в выдаче карты из-за невозможности самостоятельно пройти фотоидентификацию.
- Новые правила уже вступают в силу: Постановление НБУ начнет действовать с 17 июля и должно сделать банковские услуги более доступными для людей с инвалидностью и других маломобильных клиентов.
Регулятор разрешил банкам употреблять дополнительные методы верификации клиентов.
В частности:
- во время проверки документ может показать сопровождающее или доверенное лицо, если клиент физически не в состоянии сделать это самостоятельно;
- работник банка может помочь клиенту предъявить документ;
- согласие на фотофиксацию можно подтвердить не только подписью, но и с помощью аудио- или видеозаписи, если человек не может поставить собственноручную или электронную подпись.
В НБУ отметили, что такие изменения учитывают потребности клиентов и способствуют развитию финансовой инклюзии, то есть обеспечению равного доступа к банковским услугам для всех граждан.
Изменения утверждены постановлением правления НБУ №81 от 15 июля 2026 года и вступят в силу с пятницы, 17 июля .
Реакция на скандал с ветераном
Решение Нацбанка появилось после резонансного случая в отделении ПриватБанка, где потерявший все конечности ветерану войны Руслану Кнышу отказали в выдаче новой банковской карты.
Причиной стало требование стандартной процедуры: клиент должен был самостоятельно держать карточку у лица для фотоидентификации. Из-за ампутаций выполнить это требование он не мог, а работники банка не разрешили помощь другого человека. Инцидент вызвал широкий публичный резонанс.
После скандала глава НБУ Андрей Пышный публично извинился перед ветераном и пообещал пересмотреть процедуры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.
Ранее в сети получило огласку случай с раненым украинским военнослужащим, который потерял все конечности во время боевых действий на Харьковщине. По информации, обнародованной в соцсетях, военный не смог восстановить банковскую карту для получения государственных выплат из-за требований процедуры идентификации в одном из отделений ПриватБанка. В сообщении утверждается, что работники банка попросили его подержать карту в руках для фотографирования, однако из-за ампутаций сделать это было невозможно. Как отмечается, альтернативным вариантом в отделении было предложено оформить доверенность на медицинского куратора. Автор сообщения заявлял, что намерен добиваться пересмотра таких процедур для раненых военнослужащих.