Экс-командир "вагнеровцев" получил условный срок в Норвегии за драку
Бывший командир из ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев, который сбежал из России в Норвегию в январе 2023 года, уже успел получить условный срок. Он устроил драку в Осло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Согласно решению норвежского суда, бывший военный, который принимал участие во вторжении в Украину, был приговорен к 14 дням условно с испытательным сроком в два года. Его признали виновным в участии в драке в баре и ношении пневматического оружия.
При этом суд отверг обвинения Медведева в насилии по отношению к сотрудникам полиции. Прокуроры просили приговорить его к тюремному заключению сроком на 18 дней, но этого так и не случилось.
После решения суда бывший "вагнеровец" заявил о намерении получить убежище в Норвегии.
Напомним, 25 апреля стало известно, что Медведев признал себя виновным в участии в драке. Помимо этого, он признался, что носил с собой пневматическое оружие, что запрещено в Норвегии.
Также мы писали, что Медведева задерживали в Швеции, поскольку он имел права пересекать границу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.