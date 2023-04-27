Экс-командир "вагнеровцев" получил условный срок в Норвегии за драку

Бывший командир из ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев, который сбежал из России в Норвегию в январе 2023 года, уже успел получить условный срок. Он устроил драку в Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Согласно решению норвежского суда, бывший военный, который принимал участие во вторжении в Украину, был приговорен к 14 дням условно с испытательным сроком в два года. Его признали виновным в участии в драке в баре и ношении пневматического оружия.

При этом суд отверг обвинения Медведева в насилии по отношению к сотрудникам полиции. Прокуроры просили приговорить его к тюремному заключению сроком на 18 дней, но этого так и не случилось.

После решения суда бывший "вагнеровец" заявил о намерении получить убежище в Норвегии.