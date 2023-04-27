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Экс-командир "вагнеровцев" получил условный срок в Норвегии за драку

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Четверг 27 апреля 2023 18:11
Экс-командир "вагнеровцев" получил условный срок в Норвегии за драку Фото: экс-командир "вагнеровцев" получил условный срок в Норвегии за драку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший командир из ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев, который сбежал из России в Норвегию в январе 2023 года, уже успел получить условный срок. Он устроил драку в Осло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно решению норвежского суда, бывший военный, который принимал участие во вторжении в Украину, был приговорен к 14 дням условно с испытательным сроком в два года. Его признали виновным в участии в драке в баре и ношении пневматического оружия.

При этом суд отверг обвинения Медведева в насилии по отношению к сотрудникам полиции. Прокуроры просили приговорить его к тюремному заключению сроком на 18 дней, но этого так и не случилось.

После решения суда бывший "вагнеровец" заявил о намерении получить убежище в Норвегии.

Напомним, 25 апреля стало известно, что Медведев признал себя виновным в участии в драке. Помимо этого, он признался, что носил с собой пневматическое оружие, что запрещено в Норвегии.

Также мы писали, что Медведева задерживали в Швеции, поскольку он имел права пересекать границу.

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ЧВК Вагнера Суд Норвегия Война России против Украины Вагнеровцы
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