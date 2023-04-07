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"Поехал за сигаретами": экс-командира "Вагнера" арестовали в Швеции

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Швеция, Пятница 07 апреля 2023 16:13
"Поехал за сигаретами": экс-командира "Вагнера" арестовали в Швеции Фото: Андрей Медведев (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

Экс-командир из ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший там политическое убежище, был арестован в Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на норвежское издание Dagbladet .

Медведев воевал против Украины в рядах наемников-"вагнеровцев" и попросил об убежище в Норвегии, заявил, что ездил в Швецию, чтобы купить там более дешевые сигареты.

Поскольку у него нет разрешения на проживание в Швеции, он был арестован и задержан шведскими иммиграционными властями.

"Он думал, что сможет уехать в Швецию. К сожалению, искатели убежища не имеют такой возможности. Он извиняется за это недоразумение и надеется, что вскоре его передадут обратно в Норвегию", - сообщил адвокат бывшего "вагнеровца" Бриньюльф Риснес.

Адвокат отметил, что этот инцидент не должен иметь никакого отношения к его делу о предоставлении убежища в Норвегии.

Напомним, єто уже не первій арест Медведева. Несколько месяцев назад он был арестован за пьяную драку в Норвегии.

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