Екскомандир "вагнерівців" отримав умовний термін у Норвегії за бійку
Колишній командир з ПВК "Вагнера" Андрій Медведєв, який втік з Росії до Норвегії у січні 2023 року, вже встиг отримати умовний термін. Він влаштував бійку в Осло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Згідно з рішенням норвезького суду, колишнього військового, який брав участь у вторгненні в Україну, було засуджено до 14 днів умовно з випробувальним терміном у два роки. Його визнали винним в участі у бійці в барі та носінні пневматичної зброї.
При цьому суд відкинув звинувачення Медведєва у насильстві стосовно співробітників поліції. Прокурори просили засудити його до тюремного ув'язнення на 18 днів, але цього так і не сталося.
Після рішення суду колишній "вагнерівець" заявив про намір отримати притулок у Норвегії.
Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що Медведєв визнав себе винним в участі у бійці. Крім цього, він зізнався, що носив з собою пневматичну зброю, що заборонено у Норвегії.
Також ми писали, що Медведєва затримували у Швеції, оскільки він мав право перетинати кордон.
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