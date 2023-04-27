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Екскомандир "вагнерівців" отримав умовний термін у Норвегії за бійку

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Четвер 27 квітня 2023 18:11
Екскомандир "вагнерівців" отримав умовний термін у Норвегії за бійку Фото: екскомандир "вагнерівців" отримав умовний термін у Норвегії за бійку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Колишній командир з ПВК "Вагнера" Андрій Медведєв, який втік з Росії до Норвегії у січні 2023 року, вже встиг отримати умовний термін. Він влаштував бійку в Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Згідно з рішенням норвезького суду, колишнього військового, який брав участь у вторгненні в Україну, було засуджено до 14 днів умовно з випробувальним терміном у два роки. Його визнали винним в участі у бійці в барі та носінні пневматичної зброї.

При цьому суд відкинув звинувачення Медведєва у насильстві стосовно співробітників поліції. Прокурори просили засудити його до тюремного ув'язнення на 18 днів, але цього так і не сталося.

Після рішення суду колишній "вагнерівець" заявив про намір отримати притулок у Норвегії.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що Медведєв визнав себе винним в участі у бійці. Крім цього, він зізнався, що носив з собою пневматичну зброю, що заборонено у Норвегії.

Також ми писали, що Медведєва затримували у Швеції, оскільки він мав право перетинати кордон.

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