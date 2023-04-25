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Бывший командир "вагнеровцев" устроил драку в Норвегии: он признался в суде

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Вторник 25 апреля 2023 16:48
Бывший командир "вагнеровцев" устроил драку в Норвегии: он признался в суде Фото: Андрей Медведев, бывший командир "вагнеровцев" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Бывший командир из ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев, который сбежал в этом году из России в Норвегию, признал себя виновным в участии в драке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Медведев в суде заявил, что он устроил драку 22 февраля возле бара в Осло. Также он признался в ношении пневматического пистолета, что запрещено в стране. При этом задержанный отказался признавать вину в совершении насилия в отношении сотрудника полиции, за что ему может грозить три года тюрьмы.

"Он понимает, что в тот вечер он был не в духе и употребил слишком много алкоголя, в результате чего произошла драка с людьми за пределами бара. Он не согласен с обвинением в применении насилия по отношению к полицейскому. Это было недоразумение. Он не трогал полицейского", - заявил адвокат бывшего "вагнеровца" Бринйульф Риснес.

Сам Медведев в суде утверждал, что у него не было намерений причинить вред полицейским. При этом ношение пневматического пистолета подозреваемый попытался оправдать боязнью, что на него кто-то нападет.

Прокурор попросил приговорить Медведева к тюремному заключению на 18 дней, включая пять дней, которые он уже провел под арестом, за насилие в отношении полицейских, и условному сроку за остальные правонарушения, в которых он признал себя виновным. Ожидается, что суд объявит свой вердикт и приговор до 2 мая.

Напомним, ранее стало известно, что экс-командир из ЧВК "Вагнера" Андрей Медведев, сбежавший в Норвегию и попросивший там политическое убежище, был задержан в Швеции.

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ЧВК Вагнера Суд Норвегия Вагнеровцы
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