Эксклюзив или фейк? Что известно о скандале вокруг условий сборного пункта на ДВРЗ в Киеве

Среда 15 октября 2025 13:08
UA EN RU
Эксклюзив или фейк? Что известно о скандале вокруг условий сборного пункта на ДВРЗ в Киеве Киевский объединенный сборный пункт МОУ (фото иллюстративное: wikimapia.org)
Автор: Ирина Костенко

Недавно журналистка Рамина Эсхакзай показала "эксклюзивные кадры" с якобы сборного (распределительного) пункта на ДВРЗ в Днепровском районе столицы. Однако в Киевском городском ТЦК и СП утверждают: это дезинформация.

Подробнее о публикации и реакции на нее территориального центра комплектования и социальной поддержки, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

О чем рассказала Рамина Эсхакзай

Во вторник, 14 октября, журналистка и видеоблогер Рамина Эсхакзай опубликовала в своем Instagram пост под названием "Распределительный центр на ДВРЗ. Эксклюзивная экскурсия".

"Вашему вниманию распределительный центр на ДВРЗ, куда доставляют людей от ТЦК. Кадры эксклюзивные, поскольку строго запрещена фото/видео съемка", - говорится в публикации.

Эсхакзай подчеркивает: "нет, это не обстановка в исправительной колонии строгого режима, сюда привозят людей после прохождения ВВК в любом ТЦК города Киев".

"А потом уже едут на БОВП (базовую общевойсковую подготовку, - Ред.) в учебные центры и после прохождения обучения отправятся защищать нашу с вами страну", - добавила журналистка.

Она отметила, что "именно в этих стенах агитируют присоединяться к различным бригадам и рассказывают о преимуществах службы в определенных подразделениях".

Эксклюзив или фейк? Что известно о скандале вокруг условий сборного пункта на ДВРЗ в КиевеПубликация Эсхакзай (скриншот: instagram.com/raminalalala)

Согласно информации автора поста, там "люди сидят без связи неделями", при этом "никто из родных не знает где они и в каких условиях".

"Много привезенных - наркоманы и бездомные, которые не пригодны к службе и сидят в центре неделями. Молодых и здоровых забирают сразу, перед этим устроив показательную игру в хорошего/плохого полицейского", - рассказала Эсхакзай.

На опубликованных ею фото - полная антисанитария в помещениях и уборных, отсутствие элементарной чистоты и порядка, грязные матрасы и подушки без постельного белья.

Блогер подчеркнула, что "всеми руками за то, чтобы самостоятельно выбрать бригаду, пройти подготовку и подписать контракт", но, во-первых, она - "не мужчина", во-вторых - "мы не живем в мире розовых пони".

"Есть большая часть людей, которые не вступили в ряды ВСУ по ряду различных причин, которые можем обсудить где-нибудь под другим постом, но я, как добросовестный налогоплательщик, не понимаю, как распределительный центр может выглядеть хуже места содержания военнопленных россиян?" - задается вопросом автор публикации.

Эксклюзив или фейк? Что известно о скандале вокруг условий сборного пункта на ДВРЗ в КиевеОдин из опубликованных снимков - о питании (фото: instagram.com/raminalalala)

Она добавила, что для нее - не важно, "где именно и при каких условиях был доставлен человек в распределительный центр".

"Но я требую человеческих условий для прохождения дальнейшего обучения и службы", - подчеркнула Эсхакзай.

Она объяснила, что речь не идет "о помпезном ремонте или икре на завтрак".

"Достаточно обычных человеческих условий, которые ничем не хуже того, где содержат военнопленных врага", - отметила журналистка.

В завершение она обратилась к коллегам (журналистам-расследователям) с просьбой "обратить внимание на данный центр".

"Особенно интересует распределение бюджетных средств на содержание данного здания. Прошу придать огласке", - подытожила Эсхакзай.

Реакция Киевского городского ТЦК и СП

Несколько позже на публикацию журналистки отреагировала пресс-служба Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Вниманию общественности и представителей медиа! В сети распространяется дезинформация о сборном пункте города Киева, где говорится о якобы ужасных условиях пребывания мобилизованных лиц", - подчеркивается в публикации ТЦК в Facebook.

Также "для предотвращения распространения искаженной информации" украинцам сообщили, что "на материалах изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева".

"Любого подтверждения, что это - именно он, нет", - добавили в ТЦК.

Кроме того, гражданам посоветовали "проявить сознательность и убирать за собой последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя Вооруженные силы Украины".

"Вместе с тем отмечаем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "отель - люкс". Ведь деньги, которые выделяются на Силы обороны Украины,в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты", - добавили в ТЦК.

Напоследок в пресс-службе территориального центра комплектования и социальной поддержки напомнили, что для обращения граждан по проблемным вопросам действуют горячие линии:

  • Командования Сухопутных войск: 0 800 301 937;
  • Киевского городского ТЦК и СП: 066 033 78 17.

"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений", - подытожили в ТЦК.

Эксклюзив или фейк? Что известно о скандале вокруг условий сборного пункта на ДВРЗ в КиевеПубликация столичного ТЦК (скриншот: facebook.com/KyivMTCK)

