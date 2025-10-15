ua en ru
Ексклюзив чи фейк? Що відомо про скандал довкола умов збірного пункту на ДВРЗ у Києві

Середа 15 жовтня 2025 13:08
UA EN RU
Ексклюзив чи фейк? Що відомо про скандал довкола умов збірного пункту на ДВРЗ у Києві Київський об'єднаний збірний пункт МОУ (фото ілюстративне: wikimapia.org)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно журналістка Раміна Есхакзай показала "ексклюзивні кадри" з буцімто збірного (розподільчого) пункту на ДВРЗ у Дніпровському районі столиці. Проте у Київському міському ТЦК та СП стверджують: це дезінформація.

Докладніше про публікацію й реакцію на неї територіального центру комплектування та соціальної підтримки, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Про що розповіла Раміна Есхакзай

У вівторок, 14 жовтня, журналістка й відеоблогерка Раміна Есхакзай опублікувала у своєму Instagram допис під назвою "Розподільчий центр на ДВРЗ. Ексклюзивна екскурсія".

"До вашої уваги розподільчий центр на ДВРЗ, куди доставляють людей від ТЦК. Кадри ексклюзивні, оскільки сурово заборонена фото/відео зйомка", - йдеться у публікації.

Есхакзай наголошує: "ні, це не обстановка в виправній колонії сурового режиму, сюди привозять людей після проходження ВЛК в будь-якому ТЦК міста Київ".

"А потім вже їдуть на БЗВП (базову загальновійськову підготовку, - Ред.) в навчальні центри та після проходження навчання відправляться захищати нашу з вами країну", - додала журналістка.

Вона зауважила, що "саме в цих стінах агітують долучатися до різних бригад та розповідають про переваги служби в певних підрозділах".

Ексклюзив чи фейк? Що відомо про скандал довкола умов збірного пункту на ДВРЗ у КиєвіПублікація Есхакзай (скриншот: instagram.com/raminalalala)

Згідно з інформацією авторки допису, там "люди сидять без зв'язку тижнями", при цьому "ніхто з рідних не знає де вони і в яких умовах".

"Багато привезених - наркомани та безхатьки, які не придатні до служби та сидять в центрі тижнями. Молодих та здорових забирають одразу, перед цим влаштувавши показову гру в хорошого/поганого поліцейського", - розповіла Есхакзай.

На опублікованих нею фото - повна антисанітарія у приміщеннях і вбиральнях, відсутність елементарної чистоти й порядку, брудні матраци й подушки без постільної білизни.

Блогерка наголосила, що "всіма руками за те, щоб самостійно обрати бригаду, пройти підготовку та підписати контракт", але, по-перше, вона - "не чоловік", по-друге - "ми не живемо в світі рожевих поні".

"Є велика частина людей, які не долучилися до лав ЗСУ з ряду різних причин, які можемо обговорити де-небудь під іншим дописом, але я, як сумлінний платник податків, не розумію, як розподільчий центр може виглядати гірше за місце утримання військовополонених росіян?" - ставить питання авторка публікації.

Ексклюзив чи фейк? Що відомо про скандал довкола умов збірного пункту на ДВРЗ у КиєвіОдин з опублікованих знімків - про харчування (фото: instagram.com/raminalalala)

Вона додала, що для неї - не важливо, "де саме та за яких умов була доставлена людина в розподільчий центр".

"Але я вимагаю людських умов для проходження подальшого навчання та служби", - наголосила Есхакзай.

Вона пояснила, що не йдеться "про помпезний ремонт чи ікру на сніданок".

"Достатньо звичайних людських умов, які нічим не гірші за те, де утримують військовополонених ворога", - зазначила журналістка.

Насамкінець вона звернулась до колег (журналістів-розслідувачів) із проханням "звернути увагу на даний центр".

"Особливо цікавить розподіл бюджетних коштів на утримання даної будівлі. Прошу надати розголосу", - підсумувала Есхакзай.

Реакція Київського міського ТЦК та СП

Дещо пізніше на публікацію журналістки відреагувала прес-служба Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

"До уваги громадськості та представників медіа! В мережі поширюється дезінформація про збірний пункт міста Києва, де йдеться, про нібито жахливі умови перебування мобілізованих осіб", - наголошується у публікації ТЦК у Facebook.

Також "для запобігання розповсюдженню викривленої інформації" українцям повідомили, що "на матеріалах зображені фото, які видають за збірний пункт міста Києва".

"Будь-якого підтвердження, що це - саме він, немає", - додали у ТЦК.

Крім того, громадянам порадили "проявити свідомість та прибирати за собою наслідки своєї життєдіяльності у місцях загального користування, а не фотографувати та видавати фото за збірний пункт, тим самим дискредитуючи Збройні сили України".

"Разом з тим наголошуємо, що на збірному пункті підтримується чистота і належний порядок. Дійсно, умови тут не класу "готель - люкс". Адже гроші, які виділяються на Сили оборони України, в першу чергу витрачаються на зброю та засоби ураження, а не на косметичні ремонти", - додали у ТЦК.

Насамкінець у прес-службі територіального центру комплектування та соціальної підтримки нагадали, що для звернення громадян із проблемних питань діють гарячі лінії:

  • Командування Сухопутних військ: 0 800 301 937;
  • Київського міського ТЦК та СП: 066 033 78 17.

"Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень", - підсумували у ТЦК.

Ексклюзив чи фейк? Що відомо про скандал довкола умов збірного пункту на ДВРЗ у КиєвіПублікація столичного ТЦК (скриншот: facebook.com/KyivMTCK)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати кожному громадянину про загальну мобілізацію в Україні та покарання за порушення військового обліку.

Крім того, ми пояснювали, кому реально знятись з розшуку після сплати штрафу від ТЦК онлайн.

Читайте також, де можна отримати повістку і хто має право її вручити.

