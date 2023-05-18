Экс-главу Верховного суда Князева арестовали

Избранная мера пресечения была определена в виде содержания под стражей сроком до 14 июля.

Также есть возможность внесения залога в размере около 107 миллионов гривен.

Что известно о Князеве

Всеволод Князев окончил окончил Николаевский гуманитарный институт, Украинский государственный морской технический университет и Одесскую национальную юридическую академию. Судьей он стал еще в 2013 году, а в 2017 году его назначили судьей Верховного суда.

Уже через четыре года - в 2021 году - пленум Верховного суда решил избрать его председателем. Он официально вступил в должность 1 декабря 2021 года.

При этом 15 мая 2023 года стало известно, что Специальная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное Бюро поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. Его задержали и поместили в изолятор на период до избрания меры пресечения.

16 мая пленум Верховного суда поддержал досрочное прекращение полномочий Князева. Решение поддержали 140 судей Верховного суда, двое - проголосовали против.

Сегодня, 18 мая, Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей Князева.