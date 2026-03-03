Экс-главу ГПСУ Дейнеко мобилизовали после скандала со взяточничеством

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На основании закона Украины "О воинской обязанности" генерал-лейтенант Сергей Дейнеко призван для прохождения службы по мобилизации", - рассказал Демченко.

Он добавил, что Дейнеко стал начальником Луганского пограничного отряда.

По словам спикера, обстоятельства освобождения Дейнеко от воинской службы не ограничивают возможность службы в ГПСУ по мобилизации.

"На должность в боевую бригаду он назначен ввиду приобретенного ранее военного опыта по защите страны и выполнения задач подразделениями пограничного ведомства", - уточнил он.

Коррупционная схема

Ранее НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Государственной пограничной службе Украины, которую организовали в 2023 году.

По данным следствия, чиновники ГПСУ за взятки способствовали незаконной переправке сигарет в страны ЕС. Только за период с июля по ноябрь 2023 задокументировано получение пограничниками не менее 204 тысяч евро неправомерной выгоды.

Для маскировки контрабанды злоумышленники использовали транспортные средства с чешской и австрийской регистрацией, на которые устанавливали номерные знаки, визуально похожие на дипломатические.

Среди ключевых фигурантов дела фигурирует бывший глава ГПСУ Сергей Дейнеко.