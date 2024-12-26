Экс-глава Западного апелляционного хозсуда получил подозрение во взяточничестве

Украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе Апелляционного хозяйственного суда одной из областей. Он мог требовать у представителя частной компании 1 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram .

САП не называет имя фигуранта, но, по информации источника РБК-Украина, речь идет о Борисе Плотницком, который ранее возглавлял Западный апелляционный хозяйственный суд.

В этому году Плотницкий подал в отставку со своей должности. 15 августа его заявление удовлетворил Высший совет правосудия.

Он был главой Западного апелляционного хозяйственного суда с 2018 года.