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Экс-глава Западного апелляционного хозсуда получил подозрение во взяточничестве

Четверг 26 декабря 2024 18:13
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Экс-глава Западного апелляционного хозсуда получил подозрение во взяточничестве Фото: Борис Плотницкий, бывший глава Западного апелляционного хозсуда (wag.court.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе Апелляционного хозяйственного суда одной из областей. Он мог требовать у представителя частной компании 1 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

САП не называет имя фигуранта, но, по информации источника РБК-Украина, речь идет о Борисе Плотницком, который ранее возглавлял Западный апелляционный хозяйственный суд.

В этому году Плотницкий подал в отставку со своей должности. 15 августа его заявление удовлетворил Высший совет правосудия.

Он был главой Западного апелляционного хозяйственного суда с 2018 года.

Схема в суде

Напомним, в начале декабря САП и НАБУ разоблачили судью и бывшего главу Хозяйственного суда одной из областей на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов. За такую сумму ему обещали обеспечить принятие нужных решений в судебных делах, которые находились в производстве одного из апелляционных хозяйственных судов.

Как сообщали источники РБК-Украина, речь о судье Хозяйственного суда Львовской области Василии Артимовиче. 12 декабря он уволился с должности главы Хозяйственного суда Львовской области по собственному желанию. Ему уже избрали меру пресечения в виде ареста.

Также недавно Высший антикоррупционный суд арестовал другого бывшего главу Хозяйственного суда Львовской области, который тоже мог быть причастен к вымогательстве взятки.

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