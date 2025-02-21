Экс-глава Тернопольского облсовета получил еще одно подозрение

Бывшего главу Тернопольского областного совета подозревают в недостоверном декларировании. Он мог не задекларировать свое имущество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.
Правоохранители не называют имя фигуранта дела, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем главе Тернопольского облсовета Михаиле Головко.
"Прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении бывшему председателю Тернопольского облсовета (ныне депутату этого же облсовета) в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений", - сказано в сообщении.
По информации САП, в декларациях за 2022-2023 гг. Головко не упомянул о квартире площадью 201 квадратный метр, которая принадлежала его матери. Квартиру он использовал вместе с членами своей семьи.
Также в декларации за 2022 год Головко, вероятно, не внес информацию о деньгах на банковском счете и нежилых помещениях - парковочном месте, автомойке и кладовке, которые принадлежат членам его семьи.
Напомним, в 2023 году Михаила Головко поймали на взяточничестве. Согласно данным правоохранителей, он и чиновники Тернопольской военной администрации требовали у предпринимателя почти 1,8 млн гривен.
За такие деньги фигуранты дела предлагали подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
В июне 2023-го суд избрал меру пресечения Головко в виде ареста с возможностью внести залог в размере 805 200 гривен. Уже в ноябре его поместили под домашний арест.
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