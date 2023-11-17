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Суд изменил меру пресечения главе Тернопольского облсовета

Тернополь, Пятница 17 ноября 2023 17:14
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Суд изменил меру пресечения главе Тернопольского облсовета Фото: Михаил Головко, глава Тернопольского облсовета (facebook.com/mihaylo.holovko)
Автор: Иван Носальский

Суд решил поместить под круглосуточный домашний арест главу Тернопольского областного совета Михаила Головко. Его подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

Как отмечают в САП, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения для Головко.

"По решению суда к указанному подозреваемому применен круглосуточный домашний арест", - подчеркивают правоохранители.

Помимо этого, суд также изъял в пользу государства более 805 тысяч гривен, которые ранее внесли в качестве залога за Головко.

Дело Головко

Напомним, главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и еще нескольких местных чиновников подозревают в том, что они требовали от предпринимателя взятку.

Взамен они обещали обеспечить подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.

28 июня суд избрал Головко меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 805 тысяч гривен. Уже на следующий день деньги для выхода главы облсовета из следственного изолятора внесли.

Но недавно прокуроры начали просить о повторном аресте Головко, поскольку он нарушал обязательства, которые возложили на него после выхода под залог.

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Тернополь САП Суд Мера пресечения
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