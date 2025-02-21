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Ексголова Тернопільської облради отримав ще одну підозру

Фото: Михайло Головко, колишній голова Тернопільської облради (facebook.com/mihaylo.holovko)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Колишнього голову Тернопільської обласної ради підозрюють у недостовірному декларуванні. Він міг не задекларувати своє майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

Правоохоронці не називають ім'я фігуранта справи, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка.

"Прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру колишньому голові Тернопільської облради (нині депутату цієї облради) в умисному внесенні суб'єктом декларування свідомо недостовірних відомостей", - йдеться у повідомленні.

За інформацією САП, у деклараціях за 2022-2023 рр. Головко не згадав про квартиру площею 201 квадратний метр, яка належала його матері. Квартиру він використав разом із членами своєї родини.

Також у декларації за 2022 рік Головко, ймовірно, не вніс інформацію про гроші на банківському рахунку та нежитлові приміщення - паркувальне місце, автомийку та комору, які належать членам його родини.

Справа Головка

Нагадаємо, у 2023 році Михайла Головка спіймали на хабарництві. За даними правоохоронців, він та чиновники Тернопільської військової адміністрації вимагали у підприємця майже 1,8 млн гривень.

За такі гроші фігуранти справи пропонували підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

У червні 2023-го суд обрав запобіжний захід Головку у вигляді арешту з можливістю внести заставу у розмірі 805 200 гривень. Вже у листопаді його помістили під домашній арешт.

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ТернопільНАБУ