Экс-глава ГФС Насиров на явился на суд. Защита говорит: служит в ВСУ

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого подозревают во взяточничестве, начал служить в ВСУ на стадии судебных дебатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Ukraine в Telegram.
По данным Transparency International Ukraine, 9 апреля Роман Насиров не прибыл на судебное заседание в Высший антикоррупционный суд. Адвокаты экс-главы ГФС утверждают, что он не может явиться в суд, поскольку служит в ВСУ на добровольной основе.
По этой причине сторона защиты подал ходатайство об остановке производства.
При этом сторона обвинения подчеркнула, что Насиров может участвовать в судебных заседаниях дистанционно. Прокуроры выступили против закрытия производства.
В результате суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее заседание должно состояться 11 апреля.
Напомним, экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова задержали в 2017 году. Его подозревают в получении взятки в размере 722 млн гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.
После этого бывшему чиновнику избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен. Он вышел из СИЗО под залог через несколько дней.
В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд повторно избрал меру пресечения Насирову в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.
В мае 2024 года он снова вышел из СИЗО под залог.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.