Экс-глава ПриватБанка вошел в состав наблюдательного совета Sense Bank

Бывший глава ПриватБанка Герхард Беш вошел в Наблюдательный совет государственного "Смысл Банка". Он будет работать как независимый член совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабинета Министров.

Беш стал независимым членом Наблюдательного совета Sense Bank. В этой должности он заменил Николая Гладишенко, полномочия которого правительство прекратило распоряжением от 21 августа.

До назначения главой ПриватБанка Беш более десяти лет работал в Райффайзен Банке Аваль. В 2010-2021 годах он занимал должность первого заместителя председателя правления банка.

В ПриватБанке Беш работал до ноября 2024 года. Теперь он присоединился к работе Наблюдательного совета другого государственного учреждения.