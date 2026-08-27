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Главная » Бизнес » Экономика

Наблюдательный совет "Сенс Банка" пополнился представительницей государства

17:25 27.08.2026 Чт
2 мин
Число членов наблюдательного совета возросло до пяти
aimg Елена Бджола
Наблюдательный совет "Сенс Банка" пополнился представительницей государства Фото: Наталья Дегтярева стала членом наблюдательного совета "Сенс Банка" от Кабмина (dosye info)
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Финансистка Наталья Дегтярева стала членом наблюдательного совета "Сенс Банка" от Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина № 853.

Изменения в наблюдательном совете "Сенс Банка"

Дегтярева будет представительницей государства в наблюдательном совете банка.

Соответствующее постановление правительство приняло 21 августа.

Наблюдательный совет &quot;Сенс Банка&quot; пополнился представительницей государстваФото: постановление об утверждении Н. Дегтяревой членом наблюдательного совета "Сенс Банка" (kmu.gov.ua)

С назначением Дегтяревой в наблюдательный совет "Сенс Банка" количество ее членов возрастет до пяти. Однако для правомочия НР требуется не менее шести.

Что известно о Дегтяревой

С 2016 по 2023 годы Дегтярева работала директором департамента банковского надзора Национального банка Украины.

Финансистка до этого назначения занимала должность директора департамента внутреннего аудита Проминвестбанка (ФИО, Киев) - с 2009 по 2016 год.

С 2007 по 2009 - внутренний аудитор "Калион банка Украина".

В период 1999-2004 годов работала в частных компаниях на должностях главы службы внутреннего аудита, руководителя кредитного департамента.

Ранее РБК-Украина писало, что НБУ проверяет "Смысл Банк" на предмет вмешательства его сотрудников в работу автоматизированной системы.

Также сообщалось, что Кабинет министров решил отстранить главу наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладышенко на фоне дела "Форест Гамп". Также правительство инициировало отстранение председателя правления банка.

Кроме того, НАБУ и САП обнародовали фрагменты разговоров в рамках операции "Форест Гамп", в которых упоминается возможное влияние на национализированный "Сенс Банк".

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