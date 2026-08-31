ua en ru
Пн, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ексглава ПриватБанку увійшов до складу наглядової ради Sense Bank

17:21 31.08.2026 Пн
1 хв
Новий член ради очолював ПриватБанк понад три роки
aimg Марія Науменко
Ексглава ПриватБанку увійшов до складу наглядової ради Sense Bank Фото: Герхард Бьош (facebook.com_privatbank)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Колишній голова ПриватБанку Герхард Бьош увійшов до Наглядової ради державного "Сенс Банку". Він працюватиме як незалежний член ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів.

Бьош став незалежним членом Наглядової ради Sense Bank. На цій посаді він замінив Миколу Гладишенка, повноваження якого уряд припинив розпорядженням від 21 серпня.

До призначення головою ПриватБанку Бьош понад десять років працював у Райффайзен Банку Аваль. У 2010-2021 роках він обіймав посаду першого заступника голови правління банку.

У ПриватБанку Бьош працював до листопада 2024 року. Тепер він долучився до роботи Наглядової ради іншої державної фінансової установи.

Нагадуємо, Кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка на тлі справи "Форест Гамп". Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку.

Згодом наглядова рада "Сенс Банку" поповнилася представницею держави. Фінансистка Наталія Дегтярьова стала членкинею наглядової ради Sense Bank від Кабінету міністрів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ПриватБанк Україна Сенс Банк
Новини
У Києві переглянуть порядок руху мостами в умовах постійних тривог, - Кличко
У Києві переглянуть порядок руху мостами в умовах постійних тривог, - Кличко
Аналітика
Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бензинова криза в Росії. Чи зможе імпорт палива врятувати агресора?