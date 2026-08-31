Ексглава ПриватБанку увійшов до складу наглядової ради Sense Bank

Колишній голова ПриватБанку Герхард Бьош увійшов до Наглядової ради державного "Сенс Банку". Він працюватиме як незалежний член ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів.

Бьош став незалежним членом Наглядової ради Sense Bank. На цій посаді він замінив Миколу Гладишенка, повноваження якого уряд припинив розпорядженням від 21 серпня.

До призначення головою ПриватБанку Бьош понад десять років працював у Райффайзен Банку Аваль. У 2010-2021 роках він обіймав посаду першого заступника голови правління банку.

У ПриватБанку Бьош працював до листопада 2024 року. Тепер він долучився до роботи Наглядової ради іншої державної фінансової установи.