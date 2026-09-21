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Эксгенпрокурора Кравченко уволили из органов прокуратуры

21:44 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко aimg Юлия Акимова
Фото: бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко (Getty Images)

Руслан Кравченко окончательно покинул прокуратуру после отставки генпрокурора. Он подал заявление об увольнении, после чего исполняющий обязанности генпрокурора подписал соответствующий приказ.

Об этом РБК-Украина сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гаевская.

После увольнения с должности генерального прокурора Кравченко продолжал находиться в статусе прокурора Офиса Генерального прокурора в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре".

Однако по истечении срока служебной командировки Кравченко не вернулся к работе в ОГП. Его командировка завершилась 18 сентября, а 21 сентября он не прибыл в Офис Генерального прокурора.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что при этих обстоятельствах заявление Кравченко об увольнении дало юридическое основание быстро прекратить его работу в органах прокуратуры.

Другой вариант предусматривает прохождение длительной процедуры через Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. В таком случае Кравченко еще некоторое время формально оставался бы прокурором ОГП.

Поэтому в Офисе Генерального прокурора решили воспользоваться поданным им заявлением и оформить увольнение именно на этом основании.

Сегодня исполняющий обязанности генерального прокурора подписал соответствующий приказ об увольнении Руслана Кравченко из органов прокуратуры.

Увольнение Кравченко и операция "Карфаген"

4 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении группировки, которая, по данным следствия, действовала в Офисе генерального прокурора. Его участники подозревают в прикрытии сети мошеннических колл-центров и отмывании полученных средств.

8 сентября президент Владимир Зеленский провел отдельные встречи с Русланом Кравченко, а также руководителями НАБУ и САП. После этого Кравченко подал заявление об освобождении от должности генерального прокурора.

14 сентября стало известно, что Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, а также уехал за границу.

В тот же день Зеленский заявил, что Кравченко должен покинуть пост. 15 сентября Верховная Рада поддержала его увольнение с должности генерального прокурора.

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