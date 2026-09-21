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Ексгенпрокурора Кравченка звільнили з органів прокуратури

21:44 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко aimg Юлія Акимова
Фото: колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко (Getty Images)

Руслан Кравченко остаточно залишив прокуратуру після відставки з посади генпрокурора. Він подав заяву про звільнення, після чого виконувач обов'язків генпрокурора підписав відповідний наказ.

Про це РБК-Україна повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар'яна Гайовська.

Після звільнення з посади генерального прокурора Кравченко продовжував перебувати у статусі прокурора Офісу Генерального прокурора відповідно до Закону України "Про прокуратуру".

Однак після завершення терміну службового відрядження Кравченко не повернувся до роботи в ОГП. Його відрядження завершилося 18 вересня, а 21 вересня він не прибув до Офісу Генерального прокурора.

У Офісі Генерального прокурора зазначили, що за цих обставин заява Кравченка про звільнення дала юридичну підставу швидко припинити його роботу в органах прокуратури.

Інший варіант передбачав би проходження тривалої процедури через Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів. У такому разі Кравченко ще певний час формально залишався б прокурором ОГП.

Тому в Офісі Генерального прокурора вирішили скористатися поданою ним заявою та оформити звільнення саме на цій підставі.

Сьогодні виконувач обов'язків генерального прокурора підписав відповідний наказ про звільнення Руслана Кравченка з органів прокуратури.

Звільнення Кравченка та операція "Карфаген"

4 вересня НАБУ та САП заявили про викриття угруповання, яке, за даними слідства, діяло в Офісі генерального прокурора. Його учасників підозрюють у прикритті мережі шахрайських кол-центрів та відмиванні отриманих коштів.

8 вересня президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з Русланом Кравченком, а також керівниками НАБУ і САП. Після цього Кравченко подав заяву про звільнення з посади генерального прокурора.

14 вересня стало відомо, що Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також виїхав за кордон.

Того ж дня Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду. 15 вересня Верховна Рада підтримала його звільнення з посади генерального прокурора.

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УкраїнаКорупція