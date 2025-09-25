ua en ru
Экс-директору предприятия ВПК дали 10 лет тюрьмы за хищение средств

Четверг 25 сентября 2025 20:28

Экс-директору предприятия ВПК дали 10 лет тюрьмы за хищение средств Иллюстративное фото: Высший антикоррупционный суд Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Высший антикоррупционный суд Украины 25 сентября признал экс-директора государственного оборонного предприятия виновным в хищении средств. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС.

Виновным в хищении государственных средств признали бывшего директора государственного предприятия "БЦКТ "Микротек". По версии обвинения, экс-директор использовал служебное положение вопреки интересам службы и по предварительному сговору с директором ООО завладел средствами госпредприятия в размере 7 254 000 грн.

Бывший директор предприятия признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ему назначили 10 лет заключения.

Экс-чиновника дополнительно лишили права занимать должности на предприятиях, учреждениях и организациях государственной и коммунальной форм собственности сроком на три года. Также у директора конфисковали все имущество и назначили штраф в размере 59 500 грн.

"Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно ВАКС избрал меру пресечения для чиновника Министерства обороны, которого подозревают в получении неправомерной выгоды от застройщика. Чиновнику назначили залог и возложили ряд процессуальных обязанностей.

А в начале августа ВАКС вынес приговор бывшему председателю Государственной судебной администрации Алексею Сальникову. Его отправили в тюрьму, где он проведет следующие три года, а также присудили полумиллионный штраф.

