ВАКС отправил за решетку экс-главу Государственной судебной администрации: детали дела
Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову. Его отправили в тюрьму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.
Как отмечается, 6 августа коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор экс-главе Государственной судебной администрации. По данным источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Сальникове.
Приговором суда его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).
Сальникову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.
Суд оставил в силе примененную ранее меру пресечения, а именно залог в размере 575 320 гривен, и до вступления приговора в законную силу возложил на фигуранта такие процессуальные обязанности:
- не отлучаться без разрешения суда за пределы Киева и Киевской области;
- сдать уполномоченному органу государственной власти паспорта гражданина Украины для выезда за границу и/или другой документ, который дает право выезда за границу.
Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.
Дело Сальникова
Напомним, в июле 2023 года правоохранители разоблачили главу Государственной судебной администрации на подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.
Позже дело Алексея Сальникова переквалифицировали.
В декабре того же года Высший совет уволил Алексея Сальникова с занимаемой должности.