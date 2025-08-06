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ВАКС отправил за решетку экс-главу Государственной судебной администрации: детали дела

Киев, Среда 06 августа 2025 14:48
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ВАКС отправил за решетку экс-главу Государственной судебной администрации: детали дела Фото: Алексей Сальников (facebook com CourtGovUa)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову. Его отправили в тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

Как отмечается, 6 августа коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор экс-главе Государственной судебной администрации. По данным источников РБК-Украина, речь идет об Алексее Сальникове.

Приговором суда его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Сальникову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.

Суд оставил в силе примененную ранее меру пресечения, а именно залог в размере 575 320 гривен, и до вступления приговора в законную силу возложил на фигуранта такие процессуальные обязанности:

  • не отлучаться без разрешения суда за пределы Киева и Киевской области;
  • сдать уполномоченному органу государственной власти паспорта гражданина Украины для выезда за границу и/или другой документ, который дает право выезда за границу.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Дело Сальникова

Напомним, в июле 2023 года правоохранители разоблачили главу Государственной судебной администрации на подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Позже дело Алексея Сальникова переквалифицировали.

В декабре того же года Высший совет уволил Алексея Сальникова с занимаемой должности.

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