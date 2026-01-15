Экс-чиновника Генпрокуратуры подозревают в налоговой афере: 641 миллион мимо бюджета

САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему топ-прокурору, который, по данным следствия, помог через служебные манипуляции сорвать взыскание более 641 млн грн налогов в бюджет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил Телеграм-канал Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По версии следствия, чиновник, находясь в должности заместителя начальника одного из департаментов Генеральной прокуратуры, действовал в сговоре с руководством ГФС и искусственно создал условия, при которых налоговая жалоба бизнес-структуры была автоматически удовлетворена из-за формального нарушения сроков ее рассмотрения.
Как установили детективы НАБУ, все началось с жалобы бизнес-структуры на решение ГФС о доначислении налогов. Рассмотрение таких жалоб входило в полномочия первого заместителя председателя ГФС, который должен был в определенный законом срок подписать финальное решение. Однако этого не произошло.
По данным следствия, чиновник фискальной службы действовал в интересах компании и при содействии представителя Генпрокуратуры сознательно затягивал процедуру.
Ключевым моментом стали последние сутки перед завершением срока рассмотрения жалобы. Именно тогда прокурор, который сейчас получил подозрение, истребовал все материалы проверки предприятия. Формально - в пределах своих полномочий, фактически - создав ситуацию, при которой фискальный орган не мог принять решение из-за отсутствия документов.
Это дало ожидаемый результат: жалобу автоматически удовлетворили, а государство потеряло возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 миллиона гривен.
Действия бывшего заместителя начальника департамента Генпрокуратуры квалифицированы как пособничество в злоупотреблении служебным положением - по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
В САП напоминают, что непосредственному фигуранту со стороны ГФС сообщили о подозрении еще в феврале 2025 года. Его дело уже рассмотрено Высшим антикоррупционным судом, который вынес обвинительный приговор. Расследование о роли бывшего прокурора стало отдельным эпизодом, проливающим свет на механизмы "тихого" слива решений в налоговых спорах, где на кону - сотни миллионов бюджетных средств.
Напомним, ранее НАБУ и САП вместе с СБУ раскрыли крупную коррупционную схему, к которой были причастны бывшие руководители налоговых органов, а объемы операций теневого конвертационного центра оценивают в около 15 млрд гривен.
Также сообщалось о разоблачении масштабной коррупционной схемы при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.
Кроме того, СБУ и НАБУ разоблачили бывшего госсекретаря Министерства юстиции Украины и действующих топ-чиновников на хищении бюджетных средств.