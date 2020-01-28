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Екс-заступник міністра енергетики часів Януковича екстрадували в Україну

Новини » Політика     28.01.2020 - 18:53
Екс-заступник міністра енергетики часів Януковича екстрадували в Україну
Ілюстративне фото (UN Photo/Lou Rouse)

Ім'я колишнього заступника міністра поки не розголошується

Вищий антикорупційний суд заарештував екс-заступник міністра енергетики часів Віктора Януковича, якого напередодні екстрадували з Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними ЗМІ, мова йде про екс-заступника міністра палива і енергетики Ігоря Кирюшина. Його звинувачують у причетності до розкрадання майна "Укрнафта" і "Укргазвидобування" на загальну суму понад 2 млрд грн.

Згідно з рішенням ВАКС йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 45 днів з правом внесення застави в розмірі майже 6 млн гривень.

Нагадаємо, в 2016 році Генеральна прокуратура України склала бізнесменові Сергію Курченко повідомлення про підозру за вчинення злочинів у сфері господарських операцій зі скрапленим газом. За даними ГПУ, Курченко протягом 2010 року - початку 2014 року керував злочинною організацією, яка підозрюється у заволодінні скрапленим газом "Укрнафти" і "Укргазвидобування" на понад 2 млрд грн.

У січні 2018 року ГПУ оголосила в розшук колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова за підозрою у співучасті у незаконному заволодінні здобутим "Укргазвидобуванням" і "Укрнафтою" скрапленим газом у розмірі 2,2 млрд гривень. У вересні 2018 року ГПУ дозволили вести спеціальне розслідування досудове розслідування в відношенні екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова у справі про розкрадання скрапленого газу.

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