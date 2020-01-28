Экс-замминистра энергетики времен Януковича экстрадировали в Украину

Иллюстративное фото (UN Photo/Lou Rouse)

Имя бывшего замминистра пока не разглашается

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-замминистра энергетики времен Виктора Януковича, которого накануне экстрадировали из Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным СМИ, речь идет об экс-заместителе министра топлива и энергетики Игоря Кирюшина. Его обвиняют в причастности к хищению имущества "Укрнафта" и "Укргаздобыча" на общую сумму более 2 млрд грн.

Согласно решению ВАКС ему избрали меру пресечения в виде ареста на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен.

Напомним, в 2016 году Генеральная прокуратура Украины составила бизнесмену Сергею Курченко сообщение о подозрении за совершение преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. По данным ГПУ, Курченко в течение 2010 года - начале 2014 года руководил преступной организацией, которая подозревается в завладении сжиженным газом "Укрнафты" и "Укргаздобычи" на более 2 млрд грн.

В январе 2018 года ГПУ объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова по подозрению в соучастие в незаконном завладении добытым "Укргаздобычей" и "Укрнафтой" сжиженным газом в размере 2,2 млрд гривен. В сентябре 2018 года ГПУ разрешили вести расследование специальное досудебное расследование в отношении экс-премьер-министра Николая Азарова по делу о хищении сжиженного газа.