Екс-замголови СБУ про обшуки у Києві: усе вказує на політичний підтекст наступу на Кличка

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього заступника голови СБУ Віктора Трепака на сторінці у Facebook .

"Іде масована атака на Київ, яка супроводжується масованою інформаційною кампанією про різного роду зловживання у діяльності столичної влади. Для мене очевидним є те, що це точно робиться не з метою наведення ладу у столичному господарстві і немає нічого спільного з правом. Усе вказує на політичний підтекст такого силового наступу. Спрямованого проти однієї особи – Київського міського голови Віталій Кличко", - написав Трепак.

Екс-заступник голови СБУ зазначив, що намагаючись знищити Кличка, влада шкодить Києву та його мешканцям, але це не зупиняє організаторів атаки.

"Сьогодні правоохоронним органам поставлено завдання знаходити будь-що, що можна використати для дискредитації столичної влади, а відтак - ударити по Кличку. Не важливо, чим завершаться десятки відкритих кримінальних проваджень. Важливо репутаційно "знищити". Проблема полягає у тому, що вчергове у вітчизняній історії політична боротьба ведеться забороненими способами. Боротьба начебто з посадовими зловживаннями ведеться способами, які точно є набагато більшими посадовими зловживаннями. Б’ють по Кличку, а головний удар приходиться на Київ та киян. Але це не зупиняє тих, хто організував таку атаку. І не зупинить, бо вони керуються не державними, а приватно-політичними інтересами", - підсумував Трепак.