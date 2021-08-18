Влада тисне на Кличка, тому що вбачає в ньому конкурента, - "Удар"

"УДАР Віталія Кличка" вимагає від влади зупинити політичний тиск на партію та її лідера через правоохоронні органи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на офіційному сайті партії.

У партії вважають численні обшуки, які тривають у підрозділах КМДА, комунальних підприємствах та підрядних організаціях з травня, "зачисткою політичного поля" від конкурентів.

В "Ударі" переконані, що влада не припиняє спроб дискредитувати Віталія Кличка та у такий спосіб намагається створити підґрунтя, щоб, всупереч законам, призначити головою КМДА "зальотного ставленика", а не того, кого обрали кияни.

"Лідер партії "Удар" має один з найвищих рейтингів довіри українців та найменший серед політиків антирейтинг. Додатковим стимулом для посилення тиску стало об’єднання "УДАРу Віталія Кличка" з іншими політичними силами для консолідації зусиль у протидії некомпетентній владі", - йдеться у заяві.

В політсилі також наголошують, що тиск чиниться не лише на Віталія Кличка, але й на інших партійців. Правоохоронці неодноразово вривалися з обшуками до їхніх будинків, навідувалися й до лідера "УДАРу".

"Вимагаємо від влади зупинити тиск на політичну партію "УДАР Віталія Кличка" та її лідера за допомогою підконтрольних правоохоронних органів. Закликаємо міжнародних партнерів відреагувати на дії української влади та допомогти повернути її на шлях законності", - йдеться у заяві партії.