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Голова ДФС про обшуки у Києві: жодних претензій до Кличка немає

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 15:30
Голова ДФС про обшуки у Києві: жодних претензій до Кличка немає Фото: Вадим Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державна фіскальна служба не має жодних претензій до мера Києва Віталія Кличка.

Про це повідомив голова фіскальної служби Вадим Мельник під час прес-брифінгу у п'ятницю, 28 травня.

"Що стосується Кличка, жодних претензій по кримінальних провадженнях до мера Києва на сьогодні немає. Якщо справді вони будуть встановлені, то це буде відбуватися у відкритому режимі, обговорюватися і досліджуватися в рамках слідчих дій. Зараз жодних претензій немає", - сказав Мельник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що працівники СБУ приходили до будинку, де живе Віталій Кличка, і намагались потрапити до його квартири.

Кличко тоді заявив, що це тиск на міську владу і нього особисто. Він зазначав, що в Офісі президента комусь не подобаються його самостійні рішення.

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