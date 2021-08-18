Экс-замглавы СБУ об обысках в Киеве: все указывает на политический подтекст наступления на Кличко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего заместителя председателя СБУ Виктора трепака на странице в Facebook .

"Идет массированная атака на Киев, которая сопровождается массированной информационной кампанией о разного рода злоупотребления в деятельности столичной власти. Для меня очевидно, что это точно делается не с целью наведения порядка в столичном хозяйстве и не имеет ничего общего с правом. Все указывает на политический подтекст такого силового наступления, направленного против одного человека - Киевского городского головы Виталий Кличко", - написал Трепак.

Экс-заместитель главы СБУ отметил, что пытаясь уничтожить Кличко, власть вредит Киеву и его жителям, но это не останавливает организаторов атаки.

"Сегодня правоохранительным органам поставлена ​​задача находить что-нибудь, что можно использовать для дискредитации столичной власти, а следовательно - ударить по Кличко. Не важно, чем завершатся десятки открытых уголовных производств. Важно репутационно "уничтожить ". Проблема заключается в том, что в очередной раз в отечественной истории политическая борьба ведется запрещенными способами. Борьба вроде с должностными злоупотреблениями ведется способами, которые точно намного больше должностных злоупотреблений. Бьют по Кличко, а главный удар приходится на Киев и киевлян. Но это не останавливает тех, кто организовал такую ​​атаку. И не остановит, потому что они руководствуются не государственными, а частно-политическими интересами", - подытожил Трепак.