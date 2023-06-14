Экс-судья Чаус получил 10 лет тюрьмы за взяточничество

Как сообщили РБК-Украина источники, речь идет о Николае Чаусе.

"14 июня 2023 года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему судье Днепровского районного суда города Киева, разоблаченному на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 150 тысяч долларов (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления)", - говорится в сообщении.

Так, суд поддержал позицию прокурора САП и признал Чауса виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 368 УК ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством").

По приговору суда бывшему судье назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судебной ветви власти сроком 3 года с конфискацией имущества.

При этом приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

Что известно о деле

Напоминаем, что 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Часуа на получении взятки в сумме 150 тысяч долларов за вынесение необходимого решения по уголовному делу. После чего Верховная рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Впрочем, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, Чаус сбежал из Украины. С 16 августа 2016 года он был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем - в международный.

В феврале 2017 года Чаус был задержан в Молдове. Детективы НАБУ подали ходатайство об экстрадиции экс-судьи в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о якобы его похищении. Местонахождение подозреваемого было неизвестно до июля 2021 года, когда чиновника обнаружили в одном из сел Винницкой области.

После этого 30 июля сотрудники СБУ уехали на место и перевезли экс-судью в центральное управление Службы безопасности.

1 августа детективом НАБУ по согласованию с прокурором САП было подано ходатайство к следователю судьи ВАКС о применении к подозреваемой мере пресечения в виде содержания под стражей.

Уже 3 августа детективы НАБУ задержали экс-судью в больнице "Феофания" после того, как СБУ предоставила Национальному бюро информацию о местонахождении подозреваемого.

При этом уже 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал экс-судьи меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

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